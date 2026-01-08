Imagini de coşmar fac înconjurul globului! O femeie de 37 de ani, mama a trei copii, a fost împuşcată mortal, fără somaţie, de un agent american, în timpul unui protest faţă de ofiţerii anti-imigraţie, în Minneapolis. Martorii spun că nu avea nicio intenţie violentă şi că a fost pur şi simplu lichidată. Scenele filmate din mai multe unghiuri sunt analizate acum de anchetatorii care susţin că agentul era în legitimă apărare.

În timp ce un agent încearcă să deschidă uşa maşinii, şoferiţa dă să plece, iar un coleg al ofiţerului o ţinteşte drept în cap.

Agent ICE: Înapoi! Înapoi!

Martor: Omule, ai împuşcat-o! Încerc să ajut!

Articolul continuă după reclamă

Agent ICE: Înapoi!

Martor: Nu, nu! Tocmai ai împuşcat-o în faţă!

Agenţii anti-imigraţie nu au lăsat pe nimeni să se apropie de victimă.

Medic: Pot să îi verific pulsul?

Agent ICE: Nu. Înapoi! Acum!

Medic: Sunt medic.

Agent ICE: Nu îmi pasă. Sunt medici pe drum. Avem medicii noştri.

Medic: Unde sunt? Unde sunt?

Agentul care a împuşcat-o pe femeie s-a retras în huiduielile martorilor.

Cine era femeia împuşcată. "O fiinţă uimitoare"

Victima, Renee Good, o poetă, se mutase de curând în Minnesota cu cei trei copii, după ce soţul ei murise. În afară unei amenzi de circulaţie, nu fusese acuzată niciodată de vreo faptă penală. În stare de şoc, mama sa îşi plânge fiica.

"Renee a fost una dintre cele mai amabile persoane. Era plină de compasiune. A avut grijă de oameni toată viaţa ei. Era iubitoare, iertătoare şi afectuoasă. O fiinţă uimitoare", a spus mama victimei, Donna Ganger.

Furioşi, localnicii au început să arunce bulgări de zăpadă în maşinile autorităţilor. Sute de oameni s-au adunat apoi în oraş pentru a protesta faţă de uciderea femeii.

Mii de oameni din Minneapolis au ridicat baricade şi au rămas toată noaptea pe străzi. Au ameninţat că nu se retrag dacă nu pleacă din oraş agenţii anti-imigraţie.

"Ei (agenţii federali de imigraţie - n.r.) nu sunt aici pentru a păstra siguranţa în acest oraş. Ceea ce fac ei nu oferă siguranţă Americii. Ceea ce fac ei provoacă haos şi neîncredere. Ei destramă familii. Răspândesc haos pe străzile noastre", a spus primarul oraşului Minneapolis, Jacob Frey.

Vina, pasată de la o tabără la alta

Administraţia Trump dă vina pe victimă, susţine că nu ar fi răspuns somaţiilor şi se pregătea să dea cu maşina peste agenţi.

"Aceasta pare a fi o tentativă de crimă sau de a provoca vătămări corporale agenţilor, un act de terorism intern. [...] Ofiţerul nostru şi-a urmat pregătirea, a făcut exact ce a fost învăţat să facă într-o astfel de situaţie şi a luat măsuri pentru a se apăra pe sine şi pentru a-şi proteja colegii ofiţeri de ordine", a spus secretara pentru Securitate Internă a SUA, Kristi Noem.

Guvernatorul statului Minnesota l-a înfruntat pe Donald Trump. Este gata să cheme Garda Naţională ca să protejeze localnicii.

"Nu avem nevoie de ajutor suplimentar din partea guvernului federal. Către Donald Trump şi Kristi Noem (secretara pentru Securitate Internă a Statelor Unite - n.r.): Aţi făcut suficient! Nu există nimic mai important decât siguranţa locuitorilor din Minnesota", a spus guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz.

Pe cine dă vina Donald Trump

Donald Trump susţine că astfel de tragedii sunt provocate de Stânga Radicală care îi ameninţă şi îi atacă pe agenţii federali.

"Motivul pentru care se întâmplă aceste incidente este că Stânga Radicală îi ameninţă şi îi atacă zilnic pe ofiţerii noştri de ordine şi pe agenţii federali de imigraţie", a declarat Donald Trump.

Moartea poetei a stârnit proteste la New Orleans, Miami, Seattle şi New York. Demonstraţiile amintesc de mitingurile violente care au izbucnit tot la Minneapolis în 2020, după ce George Floyd, un tânăr de culoare, a decedat în urma unei arestări brutale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi la unele cheltuieli personale din cauza dărilor la stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰