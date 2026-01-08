Tânărul de 25 de ani care a murit la Spitalul Judeţean Buzău, unde a fost internat cu fractură de femur, a avut un cheag de sânge care i-a blocat artera pulmonară. Legiştii au anunţat astăzi cauza decesului, iar familia lui a reclamat medicii la Parchet pentru neglijenţă. Zeci de oameni au protestat în faţa spitalului, iar ministrul Sănătăţii a cerut o anchetă suplimentară.

Gabriel aştepta de trei zile să fie operat de un ortoped. S-a stins în braţele logodnicei, care acuză medicii de neglijenţă.

Logodnica tânărului acuză personalul de neglijenţă

Denisa Avram, logodnica lui Gabriel: Omul ăsta de 25 de ani se afla de mult în agonie. Un om nu ajunge în starea aia în 5 minute. Mi-au râs în nas că e de la energizante, că e de la cafea.

Reporter Observator: Cine v-a spus aşa?

Denisa Avram: Doamnele asistente. Eu le-am chemat pe doamnele asistente. "Lasă-l, că e în sevraj".

Gabriel Bumbăcea a fost rănit într-un accident, într-o maşină urmărită de Poliţie pentru că şoferul făcuse o manevră interzisă. Automobilul a derapat şi a lovit un automobil, iar tânărul şi-a rupt piciorul.

"A fost conștient imediat, pe loc, în maşină până a venit descarcarea să-l scoată, că le spunea că-l doare piciorul. Trebuia operat urgent!", a povestit Elena Monica Ivan, sora lui Gabriel.

Proteste în fața spitalului din Buzău, după moartea tânărului

După moartea tânărului, zeci de oameni au protestat în faţa spitalului judeţean Buzău şi au aprins lumânări. Medicii au chemat jandarmii să îi protejeze. Sora lui Gabriel a depus plângere penală împotriva medicilor.

"El nu a murit cu doctorii lângă el şi nici măcar cu asistentele. Eu am fost omul care a tras semnalul de alarmă într-un spital! Dacă ajungeam 5, 10 minute mai târziu puteau să mă păcălească oricum", a adăugat logodnica tânărului.

Familia și prietenii au ridicat trupul tânărului de 25 de ani îmbrăcaţi cu tricouri albe, imprimate cu chipul lui Gabriel.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a sesizat Colegiul Medicilor şi a trimis Corpul de Control la Spitalul Judeţean Buzău.

