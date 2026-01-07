Probleme pe calea ferată Periş - Buftea, după ce muncitorii au secţionat accidental cablurile de semnalizare

Un incident tehnic s-a produs miercuri seară pe calea ferată, pe secţia de circulaţie Periş - Buftea, după ce muncitorii unei firme au secţionat accidental cablurile de semnalizare, informează News.ro. În urma evenimentului, circulaţia feroviară se desfăşoară în regim de siguranţă, însă trenurile de călători pot înregistra întârzieri.

"Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A. informează că, în data de 7 ianuarie 2026, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, pe secţia de circulaţie Periş - Buftea, la kilometrul feroviar 22+110, s-a produs un incident tehnic în zona lucrărilor desfăşurate de o societate terţă", a transmis CFR, miercuri seară.

Potrivit companiei, în timpul executării lucrărilor, o societate comercială a secţionat accidental cablurile de semnalizare, afectând sistemele de siguranţă feroviară.

Trenurile pot înregistra întârzieri

"Ca urmare a acestui incident, circulaţia feroviară pe secţia Periş - Buftea se desfăşoară la cale liberă. Trenurile de călători pot înregistra întârzieri faţă de graficul normal de circulaţie", a precizat CFR.

Reprezentanţii companiei dau asigurări că personalul de specialitate intervine pentru remedierea situaţiei și pentru repunerea în funcţiune a instalaţiilor afectate.

"Intervenţiile sunt în desfăşurare, iar circulaţia se menţine în condiţii de siguranţă", mai arată CFR.

Compania Naţională de Căi Ferate recomandă pasagerilor să se informeze înainte de plecare prin canalele oficiale, în contextul posibilelor întârzieri generate de incident.

