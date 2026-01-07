Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Probleme pe calea ferată Periş - Buftea, după ce muncitorii au secţionat accidental cablurile de semnalizare

Un incident tehnic s-a produs miercuri seară pe calea ferată, pe secţia de circulaţie Periş - Buftea, după ce muncitorii unei firme au secţionat accidental cablurile de semnalizare, informează News.ro. În urma evenimentului, circulaţia feroviară se desfăşoară în regim de siguranţă, însă trenurile de călători pot înregistra întârzieri. 

de Redactia Observator

la 07.01.2026 , 21:25
Probleme pe calea ferată Periş - Buftea, după ce muncitorii au secţionat accidental cablurile de semnalizare - Sursa: CFR

"Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A. informează că, în data de 7 ianuarie 2026, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, pe secţia de circulaţie Periş - Buftea, la kilometrul feroviar 22+110, s-a produs un incident tehnic în zona lucrărilor desfăşurate de o societate terţă", a transmis CFR, miercuri seară.

Potrivit companiei, în timpul executării lucrărilor, o societate comercială a secţionat accidental cablurile de semnalizare, afectând sistemele de siguranţă feroviară.

Trenurile pot înregistra întârzieri

Articolul continuă după reclamă

"Ca urmare a acestui incident, circulaţia feroviară pe secţia Periş - Buftea se desfăşoară la cale liberă. Trenurile de călători pot înregistra întârzieri faţă de graficul normal de circulaţie", a precizat CFR.

Reprezentanţii companiei dau asigurări că personalul de specialitate intervine pentru remedierea situaţiei și pentru repunerea în funcţiune a instalaţiilor afectate.

"Intervenţiile sunt în desfăşurare, iar circulaţia se menţine în condiţii de siguranţă", mai arată CFR.

Compania Naţională de Căi Ferate recomandă pasagerilor să se informeze înainte de plecare prin canalele oficiale, în contextul posibilelor întârzieri generate de incident.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cfr incident semnalizare peris buftea trenuri bucuresti intarzieri cfr
Înapoi la Homepage
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Marius Urzică, mărturisiri despre accidentarea care ar fi putut să-i pună capăt carierei. Un an mai târziu, obținea Aurul Olimpic
Marius Urzică, mărturisiri despre accidentarea care ar fi putut să-i pună capăt carierei. Un an mai târziu, obținea Aurul Olimpic
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Georgiana Lobonț, val de critici pe Internet, după ce s-a afișat în costum de baie: „Ești vie?”
Georgiana Lobonț, val de critici pe Internet, după ce s-a afișat în costum de baie: „Ești vie?”
Comentarii


Întrebarea zilei
Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect?
Observator » Evenimente » Probleme pe calea ferată Periş - Buftea, după ce muncitorii au secţionat accidental cablurile de semnalizare