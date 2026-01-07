Majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026 i-a luat prin surprindere pe români, iar mulți dintre ei au constatat că au de plătit dublu și chiar triplu față de anii trecuți.

O pensionară a devenit virală pe internet, după ce a fost postată pe pagina de Faceboook, „Vânătorii de comori”, după ce a aflat cât are de plată la impozitul pe casă.

“700 de lei impozitul la casă, măi băiete. Arză-v-ar focul să vă ardă pe toți, că până la urmă tot la cazane ajungeți, nenorociților. 280 era anul trecut”, a mărsturisit revoltată pensionara.

Impozite duble sau triple

Deşi Guvernul a anunţat o creştere medie de 80% a impozitului pe proprietăţi, în realitate, sunt oameni care plătesc impozite duble sau triple. Două ecuaţii stau la baza impozitului pe locuințe. Prima este valoarea impozabilă, care se calculează în funcţie de mai mulţi coeficienți. Din 2026, statul pornește de la o bază de 2.700 de lei pe metru pătrat, față de 1.500 de lei până anul trecut. Această bază se înmulțește cu suprafața locuinței și se ajustează în funcție de rangul localității și de zona fiscală.

Cu cât orașul este mai mare și zona mai bună, cu atât coeficientul este mai ridicat. De exemplu, în București, zona A, coeficientul este 2,6. Valoarea impozabilă rezultată se înmulţeşte cu a doua componentă - cota de impozitare, care este stabilită de fiecare primărie. Aceasta poate fi între 0,08% și 0,2% și, foarte important, nu mai poate fi mai mică decât cea de anul trecut.

Până în 2025, exista un avantaj important pentru proprietarii de locuințe vechi. Impozitul era redus: cu 10% pentru clădirile mai vechi de 30 de ani, cu 30% pentru cele de peste 50 de ani şi la jumătate pentru clădirile de peste 100 de ani. De anul acesta, aceste reduceri au fost eliminate complet.

