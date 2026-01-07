Antena Meniu Search
Un rucsac în care se aflau mai multe haine a fost găsit abandonat în masivul Piatra Mare, unde s-a semnalat prezența unui urs. Proprietarul nu a fost descoperit deocamdată. 

de Redactia Observator

la 07.01.2026 , 22:18
Fotografiile cu rucsacul găsit în zona Prăpastia Urșilor, din masivul Piatra Mare, au fost postate de Salvamont Săcele. 

Salvatorii spun că exact în acea zonă, turiștii au semnalat recent prezența unui urs. "Niciun semn legat de posesorul lui. Lucrurile au fost predate Poliției", mai anunță Salvamont Săcele.

300 de atacuri de urs în ultimii 20 de ani

Potrivit unui raport al Ministerului Mediului, în ultimii 20 de ani au avut loc 300 de atacuri cauzate de către ursul brun care au constat în 26 de decese și 274 de răniri asupra oamenilor, iar în ultimii 5 ani atacurile exemplarelor de urs asupra persoanelor s-au amplificat, respectiv s-au produs 11 ucideri și 158 de răniri.

Totodată, în baza de date a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, în perioada 1 ianuarie 2021 și 29 octombrie 2025, au fost identificate 2.454 de apeluri în care s-au anunțat atacuri ale urșilor.

În anul 2025, conform centralizatorului de intervenții urs, au fost efectuate un număr de 712 alungări, 78 de relocări și 104 extrageri prin eutanasiere/împușcare.

