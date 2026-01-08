Ultima zi de vacanţa s-a transformat într-un adevărat test de răbdare pentru sute de pasageri ai unui tren care avea ca destinaţie Gara de Nord.

Garniturile au înregistrat întârzieri de ore bune, iar problemele tehnice sau cele din trafic au lăsat oamenii blocați în gări sau în trenuri, fără informaţii sau explicații clare.

Sute de pasageri au avut întârzieri sute de minute, chiar în ultima zi de vacanță. Atât elevii, cât și studenții încep cursurile de astăzi, însă mersul trenurilor nu a ținut pasul cu programul lor.

"Trenul nostru are întârziere 100 de minute. Trebuia să ajungă la 08:33 și este 10:10. Situația e destul de nașpa, pentru că în sala de așteptare nu mai avem absolut deloc locuri, e frig, după cum se vede, toată lumea îngheață efectiv și stăm de 100 și ceva de minute", a explicat un tânăr.

"L-am schimbat şi ne-am mutat în alt tren că am zis că ajunge înainte. Trenul nostru cu care am plecat din Predeal nici acum nu cred că a ajuns", a explicat un cuplu.

"Pe mama mea de 210 minute. De la informații mi-a spus că trenul trebuie să fie parcat într-o gară, e într-o pădure și atât știu. E blocată în tren, nu are roaming, nu are nimic. Discutăm cum putem în momentul de față", a explicat un tânăr.

Pe parcursul nopții, problemele au fost remediate, iar circulația feroviară a revenit la normal.

