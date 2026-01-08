Jumătate de ţară este sub avertizare de viscol şi ger! Zăpada şi gheaţa au blocat mai multe drumuri, au închis peste 150 de şcoli şi au provocat numeroase accidente. Ninsorile vor continua zilele acestea, iar gerul va dura cel puţin o săptămână.

Un copac frânt sub greutatea zăpezii a distrus complet patru maşini într-o parcare din Timişoara.

"Avem sesizări făcute de 4 luni să se taie şi pomul, şi acest pom. Copilul doar ce a cumpărat maşina de trei luni de zile, luate în rate şi uitaţi", a spus un bărbat din Timişoara.

Jumătate de țară, sub nămeți și viscol

Jumătate de ţară s-a trezit azi-dimineaţă sub nămeţi şi viscol. În centrul Braşovului, maşinile abia înaintau.

"Păi cum să se circule? Nu se vede? Filmaţi pe jos. I-am văzut cu 2-3 lame, dar şi alea răzleţe", a explicat un braşovean.

În Hunedoara au căzut cele mai abundente ninsori. Troienele au izolat localităţi întregi.

"O iarnă foarte grea, de când eram copil nu am mai întâlnit aşa zăpadă mare. Cu utilajul personal am mai venit să mai ajutăm", a declarat un localnic din Hunedoara.

Școli și grădinițe închise în 15 județe

Din cauza vremii, peste 150 de şcoli şi grădiniţe din 15 judeţe au suspendat cursurile ori le-au făcut online.

Problema cea mai mare au avut-o elevii navetişti. Chiar dacă şcolile lor au rămas deschise, ei nu au putut să ajungă la ore.

"M-am trezit, m-am pregătit pentru şcoală şi nu am putut, s-a blocat maşina. Dacă e tot aşa drumul nu o să mă duc", a precizat o elevă.

Drumuri transformate în capcane pentru șoferi

Şoselele alunecoase au fost capcane pentru şoferi. La Predeal, o maşina s-a oprit într-o casă de pe marginea drumului.

În Argeş, o maşină în care erau o mamă şi doi copii a căzut într-o râpă după ce a derapat pe şoseaua îngheţată.

Iar o familia care se întorcea din vacanţă s-a răsturnat cu maşina în apropiere de Galaţi. Părinţii şi băiatul lor de 7 ani s-au adăpostit într-o maşină a jandarmeriei până au venit medicii.

Iași și Caraș-Severin, printre cele mai afectate zone

În judeţul Iaşi drumurile au fost periculoase. Sub zăpadă se ascundea un strat gros de gheaţă, care le-a dat emoţii mari şoferilor.

"E foarte rău, nu s-a deszăpezit cum trebuie. Nu s-a dat nici cu sare. Sunt multe maşini în şanţ, foarte multe!", a avertizat un şofer din Iaşi.

Drumurile pline de zăpadă au blocat circulaţia şi în Caraş-Severin. Trei camioane împotmolite în nămeţi s-au transformat în baricadă pentru maşinile din spatele lor. Coloana s-a întins pe 10 kilometri.

Nici trenurile nu au mers mai bine: 43 de trasee au avut întârzieri încă de dimineaţă.

Ninge și în București. Urmează un nou val de zăpadă

Ninsoarea a început să cadă dimineaţa şi la Bucureşti, chiar în ziua în care vacanţa copiilor s-a terminat.

Vântul va continua să bată cu putere la noapte şi mâine dimineaţă. La munte, rafale de peste 120 de kilometri pe oră vor spulbera zăpada şi vor reduce drastic vizibilitatea.

"Noaptea care urmează va fi geroasă, pentru că temperaturile minime, în depresiuni, în partea de vest, centru, nord a țării vor scădea la valori sub minus 15, minus 10 grade Celsius chiar și în zona Capitalei mâine dimineață o minimă în jurul la minus 5 grade", a explicat Elena Mateescu, director general ANM.

Peste 11.000 de familii din 5 judeţe sunt în continuare fără curent în pragul iernii. Autorităţile au adus generatoare pentru a compensa, însă nu au ajuns în toate zonele cu probleme.

