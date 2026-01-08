Ministerul Finanţelor va analiza posibilitatea cumpărării unui avion prezidenţial după ce Nicuşor Dan a fost blocat de viscol 15 ore la Paris. Ministrul Apărării a explicat astăzi că aeronava militară pe care o foloseşte acum preşedintele este inferioară şi avioanelor de linie.

Ministrul Apărării susţine că avionul Spartan nu a putut să plece de la Paris marţi seara, cum era programat, din cauza ceţii de la Bucureşti.

"Dacă plafonul de nori este mai jos de 60 de metri, iar dacă vizibilitatea este sub 600 de metri, acest aparat de zbor nu poate ateriza", a explicat ministrul Apărării, Radu Miruţă.

A doua zi, ninsorile abundente au întârziat plecarea. Avionul militar poate decola în condiţii grele, dar nu pe zăpada afânată care ajungea la 10 centimetri pe pista aeroportului Paris – Le Bourget.

"Avionul nu are absolut nicio problemă, însă ninsorile, cu nevoia de degivrare, cu capacitatea aeroportului de a degivra şi de a elibera pista de zăpadă, nu au permis rulajul pe pistă", a mai spus Radu Miruţă.

În ciuda acestor probleme, ministrul Apărării spune că Spartan rămâne cea mai ieftină soluţie pentru deplasările oficiale.

Deplasare Paris Nicuşor Dan – 30.000 de euro

– 30.000 de euro Deplasare Paris Klaus Iohannis – 180.000 de euro

Drumul lui Nicuşor Dan la Paris cu avionul militar a costat Administraţia Prezidenţială de şase ori mai puţin decât zborul lui Klaus Iohannis. Aventurile preşedintelui pe aeroportul înzăpezit readuc în discuţie ideea unei aeronave oficiale, care ar costa peste 60 de milioane de euro. Următoarea deplasare a lui Nicuşor Dan va fi luna viitoare în Belgia, la reuniunea Consiliului European.

"Eu, ca ministru al Apărării, ca vicepremier, consider că este de bun-simţ, nu exagerat, ca România să aibă o aeronavă pentru transportul Administraţiei Prezidenţiale", a mai spus ministrul Apărării.

Preşedintele, nemulţumit de drumurile cu Spartan

Deşi susţine că nu este momentul să cumpere un avion prezidenţial, Nicuşor Dan este nemulţumit de drumurile cu Spartan.

"Una, că avionul acesta face mult mai mult decât un avion normal şi, doi, că nu avem comunicaţii înăuntru. Suntem izolaţi", a declarat preşedintele României, Nicuşor Dan.

Totuşi, preşedintele a avut parte de o surpriză plăcută, când s-a întors în cele din urmă în ţară. Deasupra Elveţiei, a fost escortat de două avioane F-18. A fost un gest de recunoştinţă al guvernului elveţian, în semn de recunoştinţă pentru ajutorul oferit de România victimelor din incendiul de la Crans-Montana.

Păţania preşedintelui, motiv de ironie pe social media

Păţania preşedintelui a umplut internetul de ironii.

În cel mai vizionat clip, generat de inteligenţa artificială, Nicuşor Dan întoarce carnea pe grătar, la aeroport, alături de preşedintele Franţei.

În alte postări virale, şeful statului curăţă cu lopata pista înzăpezită sau umflă cu pompa roţile aeronavei militare.

După aventura de la Paris, preşedintele a devenit şi personaj de film. "Blocat în Paris" sau "Spartanul din Paris" sunt doar câteva dintre titlurile inventate de internauţi.

