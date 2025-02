Tânăra se afla acasă, împreună cu fiul ei, când, la un moment dat, mai multe zgomote în miez de noapte au speriat-o. Astfel, și-a anunțat rudele, dar și pe tatăl copilului, că ceva nu este în regulă. Temându-se pentru viața ei, femeia a luat băiatul și s-a mutat la mătușa de vizavi, în timp ce polițiștii i-au verificat curtea. Însă bărbatul de 36 de ani a găsit-o și acolo.

Polițiștii din Mureș, în alertă. O tânără de 23 de ani ar fi fost răpită de fostul său iubit

"S-a dus și a spart geamul la sora mea, a luat-o în tricou și a bătut-o, a tras-o de cap, a umplut-o de sânge și a dus-o desculță și dezbrăcată pe câmp. Din punctul meu de vedere, cred că e moartă pe undeva. Îmi doresc să o găsesc", a declarat mama tinerei răpite. "Am vorbit cu băiatul la telefon și a început să plângă. Mi-a zis: Tati, nu mai am mamă, nu are cine să îmi dea de mâncare. Când am auzit asta, am făcut tot posibilul să ajung acasă", a spus soțul tinerei răpite.

Înainte să comită fapta, individul a incendiat locuința tinerei. Rudele disperate au sunat la 112.

"A intrat pe geamul acesta înăuntru, a mers în camera din față, a aruncat benzină. Venind cu benzina încoace, a ieșit pe geam și de aici a țipat focul în casă", a povestit un vecin. "Polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și un negociator, alături de un câine de urmă, s-au deplasat de urgență la locul indicat în apel pentru efectuarea de activități de căutare și de cercetare penală", a transmis Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș.

Individul era căutat de polițiști pentru agresiune

Rudele spun că individul era căutat de mai bine de un an de polițiști pentru agresiune, iar în trecut a fost arestat pentru crimă. "El a omorât un om, s-a dus la pușcărie și a făcut vreo 15 ani. Acum un an de zile, a bătut-o de aproape a omorât-o. Era îndoită aici la cap, așa a lovit-o. Sora mea a spus adevărul, ce s-a întâmplat și cum a bătut-o, și lui i-a fost emis un mandat de arestare, dar nu l-au arestat pentru că nu l-au găsit", a declarat sora tinerei răpite.

Din fericire, în momentul incendierii, nimeni nu se afla în interiorul casei.

În aceste momente, atât tânăra, cât și agresorul sunt căutați de poliție, iar oricine poate oferi detalii despre cei doi trebuie să sune imediat la 112.

