Nici nu s-au întors pe Pământ că membrii echipajului Artemis 2 sunt deja în mijlocul teoriilor conspiraţiei. Şi ei, şi misiunea în sine. Curg postări pe reţelele sociale şi strâng milioane de vizualizări. Adepţii teoriei că Pământul e plat susţin că acum au dovada clară, în timp ce alţii acuză că pozele sunt opera Inteligenţei Artificiale. Astronauţii au însă alte griji acum. Se pregătesc de cea mai periculoasă etapă a misiunii: reintrarea în atmosferă, când capsula lor se va transforma într-o minge de foc ce va coborî cu 38 de mii de kilometri pe oră.

"Cum au putut să aselenizeze acum 50 de ani şi nu pot acum cu noua tehnologie? Doar se duc să se plimbe pe acolo un pic?" spun vocile de pe internet.

Conspiraţiile curg încă de la debutul Artemis 2. Teorii vechi, încă de pe vremea primei misiuni Artemis, de acum 5 decenii: unii pur şi simplu nu cred că am aselenizat, alţii sunt convinşi că Pământul e plat. Mulţi îi acuză pe cei de la NASA că ar fi trucat imaginile şi că astronauţii ar fi fost coborâţi pe ascuns din navetă, chiar înainte de decolare. Că am vedea drept cadre din spaţiu - AI-ul la treabă, iar astronauţii ar fi de fapt cu spatele la un perete verde, într-un studio de film. Şi de-aia nu s-ar vedea stelele în poze.

"Dacă ne uităm la profilul celor care neagă ştiinţa sunt oameni care sunt revoltaţi. Împotriva societăţii, împotriva Guvernului, împotriva instituţiilor, companiilor" a spus fizicianul Cristian Presură.

Fizicienii au demontat conspiraţiile care s-au propagat pe social media

Fizicienii contactaţi de Observator au demontat bucată cu bucată conspiraţiile ce s-au propagat în online.

"Aparatul de fotografiat reglează expunerea la un timp foarte scurt. Şi în acel timp foarte scurt, lumina unei stele nu are timp să dea un semnal semnificativ pe senzor. Deci stelele nu se văd pentru că timpul de expunere a fost foarte scurt. […] Acea gondolă este o gondolă de siguranţă, adică dacă se întâmplă ceva în rachetă, în ultimul moment, astronauţii pot să plece cu acea gondolă" a explicat fizicianul Cristian Presură.

Cum am ajuns aici

Specialiştii în comunicare şi social media spun că reţelele sociale nu ar trebui să mai permită răspândirea unui astfel de conţinut.

"Mi se pare mai simplu să faci o a doua selenizare, decât să convingi pe cineva că ceea ce citeşte, vede este fals. Este foarte greu să lupţi împotriva dezinformării. […] Este, în primul rând, responsabilitatea reţelelor de socializare să nu mai propage dezinformare. [...] Există extrema dreaptă, există extrema stângă. Toate astea au ajuns în faza în care suntem, eu zic că din cauza algoritmului social media" a spus expertul în social-media Marian Hurducaş.

După 10 zile în Spaţiu, în care au scris istorie pentru întreaga omenire, cei patru astronauţi-eroi se întorc în această noapte acasă. Vor ameriza în largul coastelor din San Diego în jurul orei 3 ora României.

La reintrarea în atmosfera terestră, capsula va coborî cu aproape 40.000 de km pe oră, iar aerul din jurul ei se va încălzi până la peste 2.760°C - puţin sub jumătate din temperatura de la suprafaţa Soarelui.

