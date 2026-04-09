Au mai rămas două zile până când cei 4 astronauţi ai misiunii Artemis 2 se întorc acasă. După o călătorie lungă, cât toate planetele în linie şi chiar mai departe, aceştia se pregătesc de marea amerizare. În noaptea de vineri se va întâmpla, iar noi îi vom vedea, deci, sâmbătă dimineaţă. Până atunci, NASA a oferit noi detalii despre revenirea capsulei Orion în atmosferă şi, apoi, pe Pământ.

"Primul moment asupra căruia va trebui să ne concentrăm este separarea modulului echipajului de modulul de serviciu. Acest lucru se va întâmpla cu aproximativ 20 de minute înainte de interfaţa de reintrare. […] Apoi, ne vom concentra pe deschiderea paraşutelor.

Mai întâi, se vor lansa cele două paraşute de stabilizare, la o altitudine de aproximativ 6.700 de metri. Acestea ne vor reduce viteza la circa 320 km/h. Ulterior, vom desfăşura cele trei paraşute principale, cele portocalii pe care le vedeţi în imagine. Acest lucru se va întâmpla la o altitudine de aproximativ 1.800 de metri, încetinind nava spaţială şi pe cei patru membri ai echipajului pentru o amerizare lină, la doar 32 km/h, în apele Oceanului Pacific", a explicat directorul de zbor al misiunii Artemis II, Rick Henfling.

După zborul lor pe lângă Lună, astronauţii misiunii Artemis II se află în lunga călătorie de întoarcere acasă şi se aşteaptă să aterizeze pe Pământ vineri seară.

Articolul continuă după reclamă

Alexandra Paraschiv Like Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism. ➜

Întrebarea zilei Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă? Acasă În vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰