Semnal de alarmă pentru românii care vor să îşi cumpere o maşină second-hand. Şi nu sunt deloc puţini, dacă ne uităm la cifrele oficiale, care arată că peste 360 de mii de autoturisme rulate au fost aduse numai anul trecut din străinătate. Multe dintre ele ascund accidente, daune costisitoare sau kilometri daţi înapoi. Pune-ţi-vă centura de siguranţă! Un studiu arată că 9 din 10 maşini importate din Germania au avut avarii în trecut. Ce riscuri ascund maşinile "proaspăt aduse" şi la ce trebuie să fie atenţi cumpărătorii înainte să scoată banii din buzunar, aflăm împreună din materialul următor.

Nu bate, nu troncăne! Internetul este plin de clipuri în care samsarii de maşini se încăpăţânează să-i convingă pe vloggeri că maşinile pe care le au la vânzare au fost conduse de nişte bunicuţe până la piaţă şi atât. Când vine vorba de maşini second hand, România e una din cele mai mari pieţe din Europa, aşa că nu ar trebui să mire pe nimeni că şi ţepele sunt nenumărate.

Anul trecut, românii au cumpărat peste 360.000 de maşini second-hand aduse din străinătate. Asta înseamnă aproape o mie de autoturisme importate în fiecare zi. Cele mai multe vin din Germania, Franţa şi Italia. Problema este că odată cu maşinile importăm şi problemele lor. Iar statisticile arată că multe dintre aceste vehicule au avut daune în trecut sau kilometrii daţi înapoi înainte să ajungă la vânzare în România.

Cum recunoşti o maşină second-hand cu probleme

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Aproape 90% dintre maşinile importate din Germania şi verificate anul trecut aveau înregistrări de daune, arată un studiu recent. În cazul autoturismelor aduse din Franţa şi Italia, una din zece avea kilometrajul modificat. Cele mai multe probleme au fost identificate la mărcile premium, extrem de căutate pe piaţa second-hand. Un drum la un mecanic înainte de parafarea tranzacţiei vă poate salva de o mare ţeapă.

„S-a uitat cu atenţie la maşină şi spune: buşonul de la rezervorul dvs. este de benzină. Maşina este pe motorină. Şi şi-au dat seama că maşina este formată din două bucăţi, partea din faţă era de la o maşină, partea din spate de la o alta. Fuseseră sudate, vândută ca o maşină nouă. Este foarte indicat să vorbim cu mecanici, cu oameni care fac asta în mod curent, care ştiu de ce să se ferească”, a declarat Valeriu Bădilă, broker de asigurări auto.

Specialiştii recomandă şi verificarea istoricului maşinii după seria VIN, analizarea atentă a documentelor şi o inspecţie tehnică într-un service independent.

„Cât costă o testare a maşinii, la mecanic sau pe site-uri? În jur de 100 de euro. Merită investiţia asta? Sigur, eşti în siguranţă”, a spus un şofer.

„Cum ne ferim de daunele ascunse şi de kilometrii daţi înapoi? Fie mergem la reprezentanţă, fie intrăm pe site-urile specializate care fac asta şi verifică istoricul”, a spus un alt conducător auto.

„Sunt maşini cu probleme care pot fi vândute ca maşini bune? Categoric, pot fi făcute foarte uşor. Un mecanic bun poate să ascundă orice defect? Da”, a spus un alt şofer.

Costul unei verificări este incomparabil mai mic decât reparaţiile care pot apărea după cumpărare. Iar dacă vânzătorul evită să ofere documente, răspunde evaziv la întrebări sau refuză o verificare într-un service independent, cumpărătorii ar trebui să plece imediat. Din păcate, în România, uneori cea mai bună afacere pe care o poţi face este maşina pe care alegi să nu o cumperi.