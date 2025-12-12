Iarna blândă pune frână schiorilor. Zeci de pârtii sunt închise şi cel mai probabil aşa vor rămâne şi de Sărbători pentru că nu e zăpadă. Doar două sunt deschise: Transalpina, unde se poate schia doar în weekend și Păltiniș, cu zăpadă artificială. La Bâlea Lac, hotelul de gheață nu va fi construit din cauza temperaturilor ridicate.

Aproape de jumătatea lunii decembrie, doar două pârtii sunt deschise: Transalpina și Păltiniș. La Rânca, pârtiile funcționează doar trei zile pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică.

"Este deja al doilea weekend de când domeniul schiabil Transalpina este deschis, iar oamenii se bucură de zăpadă. La peste 1.800 de metri altitudine, totul este alb în jurul nostru, iar peisajele sunt de poveste.", a transmis reporterul Observator, Laura Ilioiu.

"Am luat decizia de a opri funcționarea pârtiilor pentru a rezerva, într-un fel sau altul, stratul de zăpadă. A fost puțin cam cald. Suntem singurii care avem zăpadă din țară, chiar dacă avem cele două pârtii deschise.", a declarat Adrian Iepure, administrator domeniu schiabil.

"M-am interesat din timp și am văzut că e frumos. Din păcate, nu este extrem de frig.", a spus o fată venită la schi.

"E prima dată când vin la schi.", a adăugat un copil.

Reporter: Ai învățat anul ăsta să schiezi?

Copil: Nu, știu de mai mult timp să schiez.

Pârtiile de la Șureanu sunt închise, spre dezamăgirea celor care iubesc sporturile de iarnă. Anul trecut, pe vremea asta, stratul de zăpadă măsura peste 50 de centimetri, iar acum abia trece de 5 centimetri.

"Peisajul nu arată foarte bine pentru această perioadă, având în vedere că în ultimele două sezoane am deschis în data de 29 noiembrie. Mai exact, pe vremea asta anul trecut funcționam.", a spus Florin Mihaltan, reprezentant domeniu schiabil.

"Noi sperăm cât mai curând, având în vedere condițiile care nu sunt cele mai bune în acest moment. Îi așteptăm în continuare și în acest sezon, în număr cât mai mare, pe copii și pe părinții lor.", a menţionat Radu Nicula, instructor schi.

Pensiunile și hotelurile așteaptă și ele să ningă, cu speranța că, odată ce pârtiile vor fi acoperite de zăpadă, turiștii vor reveni în număr cât mai mare.

"Avem cazări, chiar dacă poate timpul nu ne ajută, sperăm din suflet să fie totul ok. Oamenii sunt dispuși să vină să se bucure mai mult și de peisaj.", a spus Cristina Cotoară, recepţioner hotel.

Și pe Valea Prahovei toate pârtiile sunt închise, iar la Bâlea Lac hotelul de gheață nu se poate construi pentru că este prea cald afară.

Este posibil ca nici de sărbători să nu avem zăpadă. Meteorologii estimează de Crăciun și de Revelion temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru finalul lunii decembrie.

Laura Ilioiu

