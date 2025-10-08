Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Tineri italieni, hoţi de maşini în Craiova. Au venit ca "turişti", cu acte false, şi au dat imediat lovitura

Trei cetăţeni italieni au fost reţinuţi de poliţiştii din Dolj, pentru 24 de ore, pentru furtul unei maşini care a fost găsită într-un parc auto din Slatina, iar asupra a doi dintre ei au fost găsite acte de identitate şi un permis de conducere care păreau emise de autorităţile din România, dar care nu aveau corespondent în bazele de date naţionale.

de Redactia Observator

la 08.10.2025 , 12:52
maşină de poliţie Tineri italieni, hoţi de maşini în Craiova - Shutterstock

IPJ Dolj anunță că în noaptea de marți spre miercuri polițiști au reținut pentru 24 de ore trei tineri, de 21, 25 și 29 de ani, cetățeni italieni, doi bărbați și o femeie, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, înșelăciune și instigare la fals material în înscrisuri oficiale.

Marți dimineața, polițiștii au fost sesizați de o tânără de 21 de ani cu privire la faptul că i-a fost furată mașina de pe bulevardul Știrbei Vodă. Mașina a fost găsită de polițiști într-un parc auto din Slatina.

Din cercetări, polițiștii au stabilit faptul că cei trei cetățeni italieni ar fi sosit, marți, în Craiova, în calitate de turiști. Cei doi bărbați, prin folosirea unei chei adevărate, ar fi preluat autoturismul și s-ar fi deplasat în Slatina, județul Olt, unde l-ar fi vândut.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, autoturismul a fost reclamat de către tânăra ca fiind furat.

De asemenea, în urma percheziției corporale efectuate de polițiști, atât asupra tinerei de 21 de ani, cât și asupra tânărului de 25 de ani, au fost descoperite câte un act de identitate și un permis de conducere cu numele acestora, aparent emise de autoritățile din România.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că cele patru documente nu au corespondent în bazele de date naționale.

Tinerii vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

italia hoti craiova masina
Înapoi la Homepage
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: &#8220;Voi, proştilor şi incompetenţilor!&#8221;
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați cumpărat aur pentru investiții?
Observator » Evenimente » Tineri italieni, hoţi de maşini în Craiova. Au venit ca "turişti", cu acte false, şi au dat imediat lovitura