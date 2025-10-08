Tineri italieni, hoţi de maşini în Craiova. Au venit ca "turişti", cu acte false, şi au dat imediat lovitura

Trei cetăţeni italieni au fost reţinuţi de poliţiştii din Dolj, pentru 24 de ore, pentru furtul unei maşini care a fost găsită într-un parc auto din Slatina, iar asupra a doi dintre ei au fost găsite acte de identitate şi un permis de conducere care păreau emise de autorităţile din România, dar care nu aveau corespondent în bazele de date naţionale.

IPJ Dolj anunță că în noaptea de marți spre miercuri polițiști au reținut pentru 24 de ore trei tineri, de 21, 25 și 29 de ani, cetățeni italieni, doi bărbați și o femeie, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, înșelăciune și instigare la fals material în înscrisuri oficiale.

Marți dimineața, polițiștii au fost sesizați de o tânără de 21 de ani cu privire la faptul că i-a fost furată mașina de pe bulevardul Știrbei Vodă. Mașina a fost găsită de polițiști într-un parc auto din Slatina.

Din cercetări, polițiștii au stabilit faptul că cei trei cetățeni italieni ar fi sosit, marți, în Craiova, în calitate de turiști. Cei doi bărbați, prin folosirea unei chei adevărate, ar fi preluat autoturismul și s-ar fi deplasat în Slatina, județul Olt, unde l-ar fi vândut.

Ulterior, autoturismul a fost reclamat de către tânăra ca fiind furat.

De asemenea, în urma percheziției corporale efectuate de polițiști, atât asupra tinerei de 21 de ani, cât și asupra tânărului de 25 de ani, au fost descoperite câte un act de identitate și un permis de conducere cu numele acestora, aparent emise de autoritățile din România.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că cele patru documente nu au corespondent în bazele de date naționale.

Tinerii vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

