Privelişti spectaculoase, oameni autentici și un drum care duce spre tărâmuri parcă desprinse din poveştile copilăriei. Ținutul Apusenilor este un loc care merită să fie descoperit de orice turist. Acum, cei care vizitează zona pot descoperi, la pas, cum modernul se împleteteşte cu tradiţia.

În Ţinutul Apusenilor, drumurile asfaltate peste creste duc la case de lemn cu acoperiș de paie. Şi, oriunde ai întoarce capul, te poţi bucura de un tabou perfect al unor comunități care pun preț pe traiul simplu şi fără griji.

Cu puţin peste 400 de locuitori, comuna Râmeţ cuprinde zece sate. Sătenii din zonă sunt bucuroși să vadă că drumul ce șerpuiște ținutul în care trăiesc de atât de mulți ani a prins contur.

Doamna Valeria are 68 de ani și a dus o viață în vârf de munte, acolo unde ascunde o adevărată comoară. În odaia veche de peste 100 de ani în care s-a născut și a copilărit continua să țese, să toarcă din fuior și să se bucure în tihnă de munca sa.

Turiştii se pot bucura acum de peisajele spectaculoase şi pot descoperi tradiţia locului de la localnici.

