Un TIR încărcat cu nitrocalcar și 24 de tone de uree a fost cuprins de flăcări, joi dimineață, pe autostrada A2, în zona stației de taxare din Fetești. Traficul spre Capitală a fost oprit complet, iar șoferii sunt deviați pe la nodul rutier Cernavodă. Pompierii au creat un perimetru de siguranță de 150 de metri, iar în urma măsurătorilor CBRN nu au fost depistate substanțe toxice.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române transmite că traficul este oprit pe Autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, pe sensul spre Capitală, la kilometrul 145, în apropierea staţiei de taxare Feteşti din judeţul Ialomiţa, după ce a izbucnit un incendiu la un ansamblu rutier ce transporta nitrocalcar, aflat în deplasare.

"În jurul orei 08:30, dispeceratul inspectoratului a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu, izbucnit la un camion încărcat cu 24 tone de uree, pe A2, la Staţia de taxare Feteşti. La locul solicitării au fost alocate trei autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială CBRN şi trei autospeciale de primă intervenţie şi comandă. La sosirea forţelor de intervenţie incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum. A fost creat un perimetru de siguranţă de aproximativ 150 de metri", anunţă ISU Ialomiţa.

Incendiul a fost lichidat. La locul evenimentului se aşteaptă un camion de la firma transportatoare pentru a prelua încărcătura neafectată.

Trafic deviat prin Cernavodă

În urma măsurătorilor efectuate de CBRN, nu a fost identificat niciun compus toxic.

Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire. De asemenea, nu au fost înregistrate victime.

Circulaţia rutieră este blocată pe sensul de mers spre Bucureşti, fiind deviată pe la nodul rutier de la Cernavodă, făcând legătura cu DJ 223 spre Hârşova.

Se estimează reluarea circulaţiei rutiere în condiţii normale după ora 11:00.

