Se caută încă vinovatul pentru moartea băiatului de 14 ani din Iaşi care a fost găsit spânzurat în ziua Paştelui Catolic. Poliţia trebuie să dea de urma celui care l-ar fi împins la moarte şi care a încercat să ademenească şi alţi copii din comunitate. În cazul lui Gabriel, părinţii cred că ar fi intervenit din timp deznodământul ar fi fost altul. Din păcate nu vorbim despre un caz izolat. Statisticile arată că un adolescent român din doi a fost abordat cel puţin o dată în viaţă de un necunoscut pe reţelele sociale sau pe chat-urile jocurilor video. Iar de multe ori părinţii nu ştiu ce viaţă duc copiii lor online.

Poliţia încă nu a dat de urma individului care l-ar fi împins pe Gabriel să-şi ia viaţa. Băiatul de 14 ani, olimpic la religie, a fost găsit fără suflare, de tatăl lui, în timp ce sărbătoareau Paştele Catolic. Familia susţine că adolescentul a fost influenţat de un bărbat cunoscut într-un joc video, care îi lansa provocări tot mai periculoase.

"Erau nivelurile astea, 9 şi 10. 9 e să te mutilezi. El băiatul meu, şi-a iubit foarte mult corpul şi n-a putut să facă asta. Înţelegeţi? Şi a trecut la nivelul 10. S-a dus la sinucidere", a declarat Iosif, tatăl copilului.

De la elev model, la moarte

Gabriel a fost un elev model, care visa să devină preot. Dar de câteva luni se izolase de familie.

"Toată viaţa lui era pe telefon. Avea mesaje, conversaţii, chiar şi un jurnal tot pe telefon îl avea. Şi nu voia să vorbească cu nimeni, dar zâmbea foarte mult la telefon", a declarat Andreea, sora copilului.

"Trebuia să-l iau aşa, hai Găbiţule, ce s-a întâmplat cu tine? Asta am simţit acum că trebuia să fac atunci. Şi n-am făcut. Şi sufletul mă doare", a declarat tatăl copilului.

Mesaje similare au primit şi alţi copii din comunitate. La 4 zile de la moartea lui Gabriel, întreaga comunitate este încă în stare de şoc. Mai ales că sunt foarte multe semne de întrebare.

Cum a putut un copil atât de cuminte, conştiincios şi credincios să recurgă la un astfel de gest. Şi mai ales cine se face vinovat pentru acest lucru. Poliţia va trebui să răspundă la toate aceste întrebări. Între timp părinţii de aici au început să controleze telefoanele copiilor preventiv.

Şcoala la care învăţa Gabriel pregăteşte acum şedinţe de terapie pentru elevi.

"În ziua de astăzi, în ceea ce priveşte tehnologia, mulţi părinţi învaţă de la copii. Iar copiii probabil îi învaţă pe cei mari cam cât şi-ar dori să ştie", a declarat Andrada Bălteanu, purtător de cuvânt Liceul Lascăr Rosetti Răducăneni.

Cazul nu e izolat. Europol a descoperit că 105 copii au comis infractiuni grave, inclusiv 10 asasinate la comandă, in urma unor îndemnuri online. Studiile arată unul din doi copii români cu vârste între 12 şi 17 ani au fost contactaţi online de persoane necunoscute. Abordarea se face fie pe reţele sociale, fie prin chatul unor jocuri video.

"În spatele acestor prieteni, de cele mai multe ori pot sta chiar atacatorii care pretind că sunt copii. Este foarte important să activăm controlul parental. Dar şi să verificăm din când în când lista de contacte ale copiilor noştri", a declarat Anca Isac, reprezentant DNSC.

"Părintele trebuie să înveţe să comunice corect cu copilul. Niciun adolescent nu vrea nici să fie pedesit, nici să fie restricţionat. Are nevoie doar să fie ascultat şi ghidat cu blândeţe", a declarat Anca Boalgă, psiholog.

Poliţia română a creat un site in care ii invata pe părinţi cum sa fie atenti la schimbările de comportament ale copilului.

"Acolo au mai multe ghiduri pentru a recunoaște astfel de comportamente, dacă sunt afectați fie de bullying sau ciberbullying", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt Poliţia Română.

Mesajele nepotrivite primite de copii pot fi raportate la reţeaua de socializare pe care au fost trimise. Dacă este vorba de îndemnuri la fapte ilegale, părinţii pot apela la poliţie.

