O tragedie de neînţeles care a îndoliat o localitate din Iaşi. Un adolescent în vârstă de 14 ani, care era olimpic şi-ar fi luat viaţa. Apropiaţii bănuiesc că totul ar avea legătură cu o provocare pe care ar fi primit-o online.

Din ceea ce au reușit până acum să afle părinții și sora băiatului de 14 ani, totul ar fi pornit de la niște conversații pe care adolescentul a început să le aibă în urmă cu câteva săptămâni cu o persoană din străinătate care ar fi din Pakistan.

Ar fi crezut copilul că vorbește cu un alt adolescent de aceeași vârstă și apoi ar fi început ușor, ușor să apară și primele provocări. Printre acestea, ar fi fost pus să nu mănânce mâncarea preferată la început și s-a ajuns în cele din urmă la provocări mai dure prin a-și face rău sau chiar prin a fi pus să se sinucidă.

Mister în jurul sinuciderii adolescentului olimpic din Iaşi

În cele din urmă, adolescentul a și dat ascultare acestor provocări pe care le primea în mediul online. S-a sinucis de Paștele Catolic, pe care familia îl sărbătorea. Atunci a fost găsit fără viață în spatele casei de către tatăl său.

Abia în momentul în care și sora a povestit că a fost contactată de individ, familia a pus totul cap la cap și și-au dat seama că este aceeași persoană. Sub un cont fals, contactează în general persoane de asemenea vârste, de 14-15 ani, inclusiv mai mulți oameni de aici, din comuna Răducăneni, au fost contactați de respectivul.

A spus totul la poliție și încearcă acum să deblocheze telefonul băiatului pentru a vedea cum s-a întâmplat totul și cine se face vinovat de toată această întâmplare. Se pare că nu ar fi un caz singular, dar continuă verificările pentru a vedea cum s-a ajuns aici.

