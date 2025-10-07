Toate şcolile dintr-un judeţ din ţară, închise miercuri din cauza avertizării Cod roșu de ploi torenţiale

Toate școlile vor fi închise miercuri în județul Ialomița, pe fondul avertizării Cod roșu de ploi, a decis marți Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița, întrunit marți, a dispus o serie de măsuri pentru prevenirea și gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, ca urmare a avertizării meteorologice Cod roșu de ploi abundente, valabilă de marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 23.00.

S-a dispus activarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției (CJCCI) și a grupei operative a ISU Ialomița pe întreaga perioadă de manifestare a codului roșu.

Se va asigura permanența în toate primăriile, vor fi verificate rigolele, șanțurile și cursurile de apă și vor fi monitorizate persoanele vulnerabile (vârstnici, persoane cu dizabilități, gravide, bolnavi cronici etc.);

"De asemenea, s-a dispus suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ din județul Ialomița pentru data de 08 octombrie 2025, în scopul protejării elevilor și personalului didactic", a decis CJSU Ialomița.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța a decis, luni, închiderea școlilor, grădinițelor și creșelor din județul Constanța, pentru ziua de 8 octombrie, ca urmare a avertizării cod roșu de ploi abundente.

