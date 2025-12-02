Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tot mai multe joburi cer competențe AI. Ce trebuie să știi ca să rămâi competitiv

Cei care vor să-şi găsească un loc cât mai bun de muncă ar trebui să îşi dezvolte mai întâi competenţele digitale şi cunoștințe de inteligență artificială. Asta pentru că, în era tehnologiei, interesul angajatorilor pentru aceste abilități e din ce în ce mai mare. Un top al celor mai căutate skill-uri arată că piața muncii se schimbă rapid, iar candidații se adaptează noilor cerințe pentru a rămâne competitivi. 

de Adrian Obreja

la 02.12.2025 , 13:45

Principalul domeniu în care sunt solicitate astfel de competențe este IT-ul. În același timp, au apărut și alte domenii conexe în care sunt solicitate astfel de aptitudini. Reprezentanții celei mai mari platforme de recrutare din România spun că patru din zece angajați folosesc inteligența artificială la birou. Unii dintre ei, pentru a diminua volumul de muncă în momentul în care vorbim de sarcini repetitive, alții pentru a obține rezultate mult mai rapid, iar cei care fac acest lucru sunt, în general, persoane care au absolvit studii superioare.

În același timp, aceiași reprezentanți ai celei mai mari platforme de recrutare din România susțin că angajatorii se plâng de faptul că nu foarte mulți angajați stăpânesc aceste aptitudini. Cele mai căutate sunt cele care au legătură cu crearea de conținut, editarea de imagini, dar și analiza de date. În România, în acest moment, sunt aproximativ 1.500 de locuri de muncă ce cer aptitudini digitale și peste 5.000 de locuri de muncă unde este specificat clar că este nevoie de competențe în ceea ce privește instrumentele de inteligență artificială și modul în care aceasta se folosește.

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
ai angajare competente digitale
Înapoi la Homepage
Roxana Moise a murit la 39 de ani
Roxana Moise a murit la 39 de ani
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
Cum să scapi de insectele care se ascund în bradul de Crăciun. Truc simplu și util
Cum să scapi de insectele care se ascund în bradul de Crăciun. Truc simplu și util
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan?
Observator » Evenimente » Tot mai multe joburi cer competențe AI. Ce trebuie să știi ca să rămâi competitiv