Cei care vor să-şi găsească un loc cât mai bun de muncă ar trebui să îşi dezvolte mai întâi competenţele digitale şi cunoștințe de inteligență artificială. Asta pentru că, în era tehnologiei, interesul angajatorilor pentru aceste abilități e din ce în ce mai mare. Un top al celor mai căutate skill-uri arată că piața muncii se schimbă rapid, iar candidații se adaptează noilor cerințe pentru a rămâne competitivi.

Principalul domeniu în care sunt solicitate astfel de competențe este IT-ul. În același timp, au apărut și alte domenii conexe în care sunt solicitate astfel de aptitudini. Reprezentanții celei mai mari platforme de recrutare din România spun că patru din zece angajați folosesc inteligența artificială la birou. Unii dintre ei, pentru a diminua volumul de muncă în momentul în care vorbim de sarcini repetitive, alții pentru a obține rezultate mult mai rapid, iar cei care fac acest lucru sunt, în general, persoane care au absolvit studii superioare.

În același timp, aceiași reprezentanți ai celei mai mari platforme de recrutare din România susțin că angajatorii se plâng de faptul că nu foarte mulți angajați stăpânesc aceste aptitudini. Cele mai căutate sunt cele care au legătură cu crearea de conținut, editarea de imagini, dar și analiza de date. În România, în acest moment, sunt aproximativ 1.500 de locuri de muncă ce cer aptitudini digitale și peste 5.000 de locuri de muncă unde este specificat clar că este nevoie de competențe în ceea ce privește instrumentele de inteligență artificială și modul în care aceasta se folosește.

