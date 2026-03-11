Spectacol uimitor al naturii la Galați. Imediat după răsărit, Dunărea a fiert pur și simplu. Fenomenul s-a datorat faptului că apa a fost mai caldă decât aerul de afară. Azi noapte în Galați au fost 0 grade, iar dimineață la 6 jumătate 1 grad, în timp ce temperatura apei a fost de 6.5 grade.

Fenomenul când pare că „fierbe marea” este numit cel mai des Sea Smoke (fum de mare). Vaporii proveniți din apa caldă se condensează imediat în aerul rece, formând o ceață care creează impresia că marea fierbe.

Acest fenomen apare cel mai frecvent iarna sau la începutul primăverii. În această perioadă, apa mării rămâne relativ caldă, deoarece se răcește mai lent, în timp ce aerul de deasupra devine foarte rece.

Din cauza acestei diferențe de temperatură, fenomenul este observat mai ales dimineața devreme, în zilele foarte reci și cu vânt slab, când aerul rece trece peste apa mai caldă.

Articolul continuă după reclamă

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰