Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "Fierbe" Dunărea. Fenomen spectaculos și rar, la Galați

Spectacol uimitor al naturii la Galați. Imediat după răsărit, Dunărea a fiert pur și simplu. Fenomenul s-a datorat faptului că apa a fost mai caldă decât aerul de afară. Azi noapte în Galați au fost 0 grade, iar dimineață la 6 jumătate 1 grad, în timp ce temperatura apei a fost de 6.5 grade.

de Adrian Obreja

la 11.03.2026 , 12:14
Galerie (6)

Fenomenul când pare că „fierbe marea” este numit cel mai des Sea Smoke (fum de mare). Vaporii proveniți din apa caldă se condensează imediat în aerul rece, formând o ceață care creează impresia că marea fierbe.

Acest fenomen apare cel mai frecvent iarna sau la începutul primăverii. În această perioadă, apa mării rămâne relativ caldă, deoarece se răcește mai lent, în timp ce aerul de deasupra devine foarte rece.

Din cauza acestei diferențe de temperatură, fenomenul este observat mai ales dimineața devreme, în zilele foarte reci și cu vânt slab, când aerul rece trece peste apa mai caldă.

Articolul continuă după reclamă
Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
dunarea galati fenomen spectaculos
Înapoi la Homepage
Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său
Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
SUA au cerut dislocarea în România de trupe și „echipamente non-cinetice”. AUR vrea să boicoteze votul de aprobare
SUA au cerut dislocarea în România de trupe și „echipamente non-cinetice”. AUR vrea să boicoteze votul de aprobare
Dana Marijuana, prima reacție după moartea Gianinei Gheorghiu. Lacrimi și durere, după ce rapperița s-a stins la 37 de ani
Dana Marijuana, prima reacție după moartea Gianinei Gheorghiu. Lacrimi și durere, după ce rapperița s-a stins la 37 de ani
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran?
Observator » Evenimente » "Fierbe" Dunărea. Fenomen spectaculos și rar, la Galați