Se complică situaţia lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu este acum urmărit penal şi pentru că a condus sub influenţa drogurilor. Nu e neapărat o surpriză: primele teste au arătat că luase cocaină înainte să se urce la volan. Acum şi analizele de sânge confirmă acest lucru.

La trei săptămâni de la accidentul în care a fost implicat, Toto Dumitrescu şi-a schimbat strategia. A explicat pentru Observator de ce a plecat după impact.

"Regret că am fugit de la locul accidentului, că am fost implicat în toată situaţia asta care a propagat foarte mult. Nu consum droguri înainte de a mă urca la volan, consider că sunt atent la oamenii din jurul meu şi nu aş pune pe nimeni în pericol. Greşeala a fost că am plecat de la locul accidentului, lucru care nu se face. Dar am plecat, subliniez, plecat, nu fugit de la locul accidentului. Eu eram cu titularul maşinii în maşină şi l-am lăsat pe dânsul să se ocupe de chestia asta pentru că eu am anxietate, am fobie de accidente", spune Toto Dumitrescu.

Astăzi, actorul a fost rechemat la Brigada Rutieră. Procurorii i-au extins urmărirea penală pentru conducere sub influența substanțelor interzise.

"Deocamdată are doar calitatea de suspect, i s-a adus la cunoştinţă, a fost întrebat dacă doreşte să dea declaraţii şi şi-a rezervat dreptul de a nu da declaraţii. S-a dispus şi o expertiză medico legală, au fost dispuse, de asemenea, nişte obiective pe această expertiză, urmând să se stabilească dacă aceste substanţe au influenţat capacitatea de a conduce", spune Alexandru Enache, avocatul lui Toto.

Pe parcursul anchetei, actorul le-a spus magistraţilor că a consumat cocaină, dar după accident.

Expertiza medicolegală: Toto Dumitrescu a consumat droguri

După cantităţile din sânge, cel mai probabil - înainte de a fi implicat în accidentul rutier. Un raport final va arăta arăta clar când a consumat, ce a consumat şi dacă i-a fost sau nu afectată capacitatea de a conduce. Pentru a stabili acest lucru, medicii legiști de la Institutul Național de Medicină Legală fac acum o expertiză detaliată.

"Este necesară pentru a stabili cu certitudine care a fost gradul de risc pe care acele substanţe îl induceau şoferului, efectuarea unei expertize medico legale. Arată pe lângă cantităţile de substanţe pure, cele care au fost substanţele de bază, substanţele mamă, şi metaboliţi ai acestora. Valorile determinate vor putea reconsititui, retrospectiv, care este şi momentul de consum", explică Gabriel Gorun, IML.

La începutul acestui an, Înalta Curte de Casaţie şi Justitie a decis că doar detectarea substanțelor psihoactive în organism nu este de ajuns pentru ca polițiștii să considere că o persoană se află sub influența acelor substanțe, astfel că trebuie dovedit că șoferului i-ar fi putut fi afectată capacitatea de a conduce.

Dacă se va dovedi că nu avea capacitatea de a conduce, Toto Dumitrescu riscă să ajungă după gratii.

"Lumea vorbeşte prost de mine, dintr-un motiv sau altul. Cu toţii mai bem câte un pahar de vin. Noi ăştia tineri suntem mai susceptibili consumului substanţelor interzise", povestea Toto Dumitrescu într-un podcast.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că Toto Dumitrescu circula cu viteză mare atunci când s-a trezit cu maşina condusă de tânăra de 23 de ani în mijlocul drumului. Impactul a fost inevitabil. În accident a fost implicat și un SUV în care se afla o familie cu un copil. Toți au ieșit din mașini, mai puțin șoferița care a provocat accidentul eliberată ulterior de echipajele de descarcerare. Minute bune, nimeni nu s-a apropiat de ea.

"Eu am verificat, în primul rând, maşina, cea de-a doua, care a fost avariată, nu din vina mea. Am verificat prima dată copiii, că erau doi copii mici. Apoi m-am dus, am verificat tenismena. Data viitoare să conducă şi ea mai cu atenţie, eu nu o să mai plec de la locul accidentului", a declarat Toto Dumitrescu.

Toto Dumitrescu a fost găsit de poliţişti la două zile după accident într-un apartament din Pipera.

