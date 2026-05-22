Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulația obișnuită, pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre.

Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur, pentru deplasări mai uşoare între stațiunile de pe litoral. Pasagerii vor avea conexiuni frecvente din București spre Constanța, cu durate de călătorie de aproximativ două ore.

Un bilet pentru trenurile InterCity costă 105 lei, cu 11 lei mai mult față de anul trecut. La cumpărarea anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%.

Programul se încheie pe 7 septembrie.

