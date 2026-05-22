Video Trenurile Soarelui pornesc din 12 iunie, cu tarife majorate. Cât costă drumul spre mare şi ce reduceri există

Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulația obișnuită, pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre.

de Redactia Observator

la 22.05.2026 , 08:10
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur, pentru deplasări mai uşoare între stațiunile de pe litoral. Pasagerii vor avea conexiuni frecvente din București spre Constanța, cu durate de călătorie de aproximativ două ore. 

Un bilet pentru trenurile InterCity costă 105 lei, cu 11 lei mai mult față de anul trecut. La cumpărarea anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. 

Programul se încheie pe 7 septembrie.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

trenuri constanta bucuresti autostrada soarelui cfr calatori
Înapoi la Homepage
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
Scene șocante pe o plajă! O tiktokeriță din România și fiica ei au fost hărțuite
Scene șocante pe o plajă! O tiktokeriță din România și fiica ei au fost hărțuite
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că va reuşi România să găsească o soluţie pentru tinerii care vor să cumpere o locuinţă?
Observator » Evenimente » Trenurile Soarelui pornesc din 12 iunie, cu tarife majorate. Cât costă drumul spre mare şi ce reduceri există
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.