În acest sfârșit de săptămână, Branul este locul ideal pentru iubitorii de tradiţie. Organizat de mai bine de 50 de ani, festivalul Răvășitul Oilor aduce bucurie şi gust autentic. De la preparate îndrăgite precum bulzul sau pastrama de oaie şi până la băuturile vestite, precum vinul, toate îi cuceresc pe vizitatori.

Bulzul și pastrama de oaie sunt vedetele festivalului. Sunt apreciate tot timpul anului, însă nimic nu se compară cu gustul lor autentic savurat în mijlocul sărbătorii.

"Simbolistic, se încheie anul pastoral. Deci oile coboară din munte, merg acasă la proprietari şi este o serbare. Fiecare îşi prezintă produsele pe care a reuşit să le facă în cursul verii", a declarat Gabriel Moja, viceprimar Bran.

Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival

"Bulzul tradiţional de la Bran şi pastrama tradiţională de la Bran. A venit lumea pentru pastramă şi bulz. Sunt singurul om care fac aşa tradiţional adică nu la tuci, nu la...în tuci nu ştii ce să faci", a declarat un comerciant.

Atmosfera de sărbătoare şi mirosul mâncărurilor gătite cu pricepere fac ca aceste preparate să fie un adevărat deliciu pentru toți vizitatorii.

Aşa arată o parte din zona de gastronomie de la Răvăşitul Oilor. Avem aici tochitură, sarmale, fasole, proţap de berbecuţ şi multă, foarte multă voie bună.

"Venim în fiecare an aici pentru că îmi place. Îmi iau de aici pastramă, îmi iau foarte multe chestii care sunt bune". "Când vii la răvăşitul oilor dacă nu mănânci o pastramă şi nu bei un pahar de must sau de vin...ai venit degeaba". "Am venit tocmai din Craiova. Pentru Răvăşitul Oilor... Pentru aşa ceva. Cred că e a cincea oară. Pentru că îmi place şi e şi distracţie", spun oamenii.

Pe lângă mâncare, festivalul este animat de muzică tradițională, dansuri populare și un târg cu produse locale.

