Astăzi este Sâmbăta Mare, o zi cu mare însemnătate pentru credincioși, dedicată ultimelor pregătiri înainte de Paște. În case miroase deja a cozonaci și pască proaspătă, iar hainele noi sunt pregătite pentru noaptea de Înviere. Spre seară, creştinii vor merge la biserică şi se vor întoarce acasă cu Lumina Sfântă.

Sâmbăta Mare este o zi importantă în care credincioșii se pregătesc pentru Paște, atât sufletește, cât și în casă. Gospodinele termină de făcut cozonacii și pasca și, totodată, își pregătesc hainele noi pentru slujba de Înviere, ca un simbol al unui nou început.

Totodată, astăzi este și ultima zi în care se mai poate face curățenie generală, iar spre seară oamenii se pregătesc să meargă la biserică cu coșuri pline de mâncare: pască, ouă roșii, drob de miel, pentru a fi sfințite.

Tradiția mai spune că astăzi nu este bine să se spele rufe sau să se facă treburi grele, iar mulți oameni țin post până în noaptea de Înviere.

Ieri a fost Prohodul Domnului, slujba din Vinerea Mare, care simbolizează punerea în mormânt a lui Iisus Hristos și, totodată, reprezintă trecerea spre bucuria Învierii.

