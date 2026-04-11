Noaptea trecută, bisericile ortodoxe au fost pline de credincioși veniți să trăiască una dintre cele mai profunde și încărcate de emoție slujbe din Săptămâna Patimilor - Denia Prohodului Domnului. În liniștea apăsătoare, oamenii și-au îndreptat gândurile către suferința și jertfa Mântuitorului, alegând reculegerea, postul și rugăciunea ca semne de smerenie. Momentul trecerii pe sub Sfântul Epitaf a fost trăit cu evlavie, ca un gest simbolic al credinței și al speranței în lumina Învierii.

În timpul slujbei Prohodului din Vinerea Mare, credincioşii ortodoxi din întreaga ţară înconjoară lăcaşurile de cult de trei ori, simbolizâd plinătatea jertfei lui Hristos şi biruinţa asupra morţii.

Credincioșii au trecut, rând pe rând, pe sub Sfântul Epitaf, pânza care îl înfățișează pe Iisus Hristos așezat în mormânt. Gestul nu este întâmplător, simbolizează apropierea de jertfa Mântuitorului, smerenia și dorința de a participa, spiritual, la suferințele și îngroparea Lui.

"Vin la Radu Vodă de 3 ani, aici m-am vindecat şi sufleteşte şi trupeşte. Pot să zic că este mănăstirea mea de suflet", a spus un credincios.

Articolul continuă după reclamă

La catedrala Mitropolitană din Iaşi, liniştea a fost spartă doar de rugăciuni şi cântări.

Credincioşii au venit cu sufletul deschis, în căutare de pace şi speranţă.

"E o sărbătoare care îmi aduce multă linişte şi spiritual mă simt conectată cu divinitatea", a spus o enoriaşă.

Catedrala Arhiepiscopală din Constanţa a fost şi ea plină de credincioşi.

Alături de Înaltpreasfinţitul Teodosie, cu lumânări aprinse în mâini, oamenii au refăcut simbolic drumul spre mormânt.

"După ce am scos icoana punerii în mormânt a Domnului, ne-am adunat și am cântat prohodul. Este cea mai populară cântare cunoscută de credincioși", a declarat IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Şi în Ialomiţa, la Biserica Sfinţii Mihail şi Gavril, din Fierbinţi de Sus, creştinii au participat în număr mare la Denia Prohodului.

De la Lupeni până la schitul din Straja, credincioşii au purtat pe rând o cruce mare de paltin. Au vrut să refacă simbolic drumul parcurs de Mântuitor spre Golgota, în semn de preţuire pentru jertfa sa.

"Fiecare ne ducem crucea, unii o cruce mai uşoară, alţii o cruce mai grea. Important e că nu abandonăm", a spus o enoriaşă.

Sâmbătă seară, credincioşii se pregătesc pentru momentul culminant al sărbătorilor pascale: Slujba de Înviere, cea mai importantă slujbă din întreg anul bisericesc. Cu toţii participă la slujba de utrenie și liturghia de la miezul nopții, primesc Lumina Sfântă şi rostesc "Hristos a înviat!".

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Credeți că Viktor Orban va câștiga din nou alegerile în Ungaria? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰