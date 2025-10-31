Trafic blocat pe A1 București-Pitești, după un carambol cu trei autovehicule
Traficul este complet blocat pe Autostrada A1 București-Pitești, după ce trei autovehicule au fost implicate într-o coliziune în lanț. Caramabolul a avut loc pe sensul spre Bucureşti.
Trei autovehicule au fost implicate într-o coliziune în lanț, pe Autostrada A1 București-Pitești la limita dintre județele Argeș și Dâmbovița. Mai exact, accidentul a avut loc în zona kilometrului 80, pe sensul spre București.
La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Bradu cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.
Polițiștii sunt prezenți pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
Se recomandă evitarea zonei și folosirea rutei ocolitoare până la reluarea circulației.
