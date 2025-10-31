Trafic blocat pe A1 București-Pitești, după un carambol cu trei autovehicule

Traficul este complet blocat pe Autostrada A1 București-Pitești, după ce trei autovehicule au fost implicate într-o coliziune în lanț. Caramabolul a avut loc pe sensul spre Bucureşti.

Trei autovehicule au fost implicate într-o coliziune în lanț, pe Autostrada A1 București-Pitești la limita dintre județele Argeș și Dâmbovița. Mai exact, accidentul a avut loc în zona kilometrului 80, pe sensul spre București.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Bradu cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

Polițiștii sunt prezenți pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Se recomandă evitarea zonei și folosirea rutei ocolitoare până la reluarea circulației.

