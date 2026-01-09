Un bărbat de 39 de ani din comuna Mădulari, județul Vâlcea, a intrat în atenția anchetatorilor după ce polițiștii au descoperit în locuința sa două arme supuse autorizării și peste 2.000 de proiectile, în urma unor percheziții domiciliare.

Vâlcean, cercetat penal după ce polițiştii i-au descoperit arsenalul din casă: două arme şi mii de proiectile - Shutterstock

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea, poliţiştii Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au descins vineri la domiciliul bărbatului, în baza a două mandate de percheziţie emise de instanţă.

"Cu ocazia percheziţiilor domiciliare, a fost identificată o armă neletală scurtă, tip pistol, cu caracteristici specifice unei arme supuse autorizării, precum şi 1.423 de proiectile metalice aferente. De asemenea, a fost identificată şi o armă lungă, tip puşcă, fără marcă şi calibru, cu încărcător detaşabil, prevăzută cu lunetă, trăgaci şi sistem de asigurare, precum şi aproximativ 850 de proiectile din plastic", au transmis reprezentanţii Poliţiei Vâlcea.

Armele şi muniţia au fost confiscate în vederea continuării anchetei deschise pe numele bărbatului pentru nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, urmând ca la finalizarea acesteia să fie dispuse şi măsurile legale care se impun.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰