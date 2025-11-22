Traficul prin punctul de frontieră Isaccea este sistat temporar din cauza atacurilor din noaptea trecută.

- Traficul prin vama Isaccea, sistat temporar după atacul cu drone al Rusiei

Traficul prin PTF Isaccea este sistată temporar din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineană (PTF Orlovka). Astfel, traficul pe ieşire este redirectionat către Galaţi Rutier. Cele doua bacuri care asigură traversarea de pe un mai pe altul al Dunării sunt ancorate pe malul românesc, anunță Garda de Coastă.

Două aeronave militare au fost ridicate de la sol

Două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon au decolat în noaptea de vineri spre sâmbătă de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, după ce Rusia a lansat atacuri cu drone în apropierea frontierei fluviale cu România. La ora 01:33, autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor și a detectării de drone în zona Ismail, din Ucraina.

"Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România", anunța MApN. Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României. Cele două aeronave F-16 au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42.

