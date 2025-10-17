Tragedie evitată la limită în Galați. Trei persoane, printre care doi copii, intoxicate cu monoxid de carbon

Trei persoane, printre care doi copii, au fost transportate de urgență la spital, vineri dimineață, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-o locuință din municipiul Galați. Potrivit ISU, victimele au fost găsite inconștiente, iar unul dintre copii se află ăn stare gravă. Incidentul ar fi fost provocat de o scurgere de gaze de la o butelie GPL.

Echipajele de intervenţie au fost solicitate după ce trei persoane au fost găsite inconştiente, posibil intoxicate cu monoxid de carbon, într-o locuinţă din municipiul Galaţi. Acolo au ajuns o autospecială de intervenţie şi un echipaj SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Galaţi, potrivit News.ro.

În locuinţă au fost găsiţi doi copii şi un adult, toţi având simptome specifice intoxicaţiei cu monoxid de carbon. Unul dintre copii se afla într-o stare mai gravă, manifestând somnolenţă şi pierderi temporare de cunoştinţă.

Cauza probabilă a incidentului este o scurgere de gaze de la o butelie GPL utilizată în locuinţă. Victimele au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

