Tragedie în Mureş: o femeie a murit după ce a căzut de la etajul 4. Vecinii spun că nu locuia acolo

O femeie în vârstă de 36 de ani şi-a pierdut viaţa, luni, după ce a căzut de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinţe din Târgu Mureş, ancheta pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul fiind în curs, informează Agerpres.

la 25.08.2025 , 16:11
"Astăzi (luni, n.red.), în jurul orei 08:10, Poliţia municipiului Târgu Mureş a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că, pe strada Parângului din municipiu, a fost identificată o persoană decedată. La faţa locului poliţiştii au stabilit că aspectele se confirmă, din verificările preliminare reieşind faptul că o femeie de 36 de ani s-ar fi precipitat de la etajul 4 al unui bloc de locuinţe, aflat pe aceeaşi stradă. Femeia nu mai prezenta semne vitale, trupul său fiind transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş pentru efectuarea necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzelor în care a survenit decesul", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Locatarii blocului respectiv susţin că femeia nu locuia în acel imobil şi că aceasta ar fi căzut de la geamul unui spaţiu în care funcţionează uscătoria.

