Tragedie pe o plajă din Constanţa. Un bărbat de 40 de ani a murit înecat

Încă o persoană şi-a pierdut viaţa în acest sezon pe litoral. Este vorba despre un bărbat de vârstă de 40 de ani care s-a înecat în zona plajei Zoom Beach din Constanţa. Salvamarii l-au scos din apă, însă prea târziu, potrivit Mediafax.

de Redactia Observator

la 01.09.2025 , 14:30
La fața locului au intervenit un echipaj SMURD C și unul SAJ B, însă medicul SMURD nu a mai putut decât să constate decesul bărbatului.

Incidentul s-a produs prin submersie, însă cauzele exacte ale accidentului nu au fost încă stabilite.

Cazul urmează să fie cercetat de autorități pentru a determina împrejurările în care s-a produs tragedia de pe litoral.

