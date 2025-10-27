Pescar găsit înecat în apele Crişului Negru. Un bărbat i-a văzut undiţele abandonate pe mal şi a dat alarma

Un bărbat în vârstă de 73 de ani şi-a pierdut viaţa în apele Crişului Negru, duminică seară, în timpul unei partide de pescuit în localitatea Uileacu de Beiuş, din judeţul Bihor. Dispariţia bărbatului a fost sesizată de un alt pescar, care a observat sculele de pescuit ale acestuia rămase pe mal. Trupul pescarului a fost găsit de pompierii militari la aproximativ patru metri de mal şi opt metri în aval de locul în care pescuia, corpul fiind prins în vegetaţie, într-o zonă cu adâncimea apei de trei metri. În acest context, ISU Bihor face o serie de recomandări pescarilor şi celor care vor să se recreeze în apropierea apelor.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bihor a informat, luni, că o ieşire la pescuit s-a încheiat tragic, duminică seara, în localitatea Uileacu de Beiuş, unde un bărbat de 73 de ani a fost găsit fără viaţă, în apele Crişului Negru, intervenţia pompierilor fiind solicitată de urgenţă prin 112.

Potrivit sursei citate de news.ro, apelul la numărul unic 112 a fost făcut în jurul orei 19.05, de un alt pescar care a constatat dispariţia bărbatului, observând că sculele de pescuit rămăseseră pe mal.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă, două echipaje din cadrul Secţiei de Pompieri Beiuş - unul de căutare-salvare de la înec şi unul de prim ajutor calificat - precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Pompierii militari l-au găsit pe bărbat la aproximativ patru metri de mal şi opt metri în aval de locul în care pescuia, corpul fiind prins în vegetaţie, într-o zonă cu adâncimea de aproximativ trei metri. Victima a fost adusă la mal, iar echipajul de pompieri paramedici a început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în pofida eforturilor depuse, bărbatul nu a mai putut fi salvat, a mai precizat ISU Bihor.

În acest context, pompierii militari recomandă pescarilor şi persoanelor care vor să se recreeze în apropierea apelor să evite pescuitul solitar, mai ales în zone izolate sau pe timp de seară, să informeze familia sau prietenii despre locul în care se află şi ora estimată de întoarcere, să nu intre în apă pentru recuperarea peştilor, a sculelor de pescuit sau a altor obiecte, să evite zonele cu vegetaţie abundentă şi să lase o distanţă sigură faţă de malurile instabile, să nu bea alcool înainte sau în timpul pescuitului şi să folosească veste de salvare, mai ales dacă pescuiesc de pe pontoane, bărci sau maluri înalte

"Prin respectarea acestor reguli simple, pot fi prevenite evenimente tragice şi pot fi salvate vieţi", încheie ISU Bihor.

