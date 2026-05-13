Doi tineri din Vrancea au murit arși de vii, după ce mașina a intrat într-un cap de pod și a luat foc

Accident cumplit pe DJ 205 C, în comuna Vârteșcoiu. Doi tineri au murit arși de vii, iar alți doi au fost transportați la spital, după ce mașina în care se aflau a lovit un cap de pod și a luat foc.

de Redactia Observator

la 13.05.2026 , 07:29
Doi tineri din Vrancea au murit arși de vii, după ce mașina a intrat într-un cap de pod și a luat foc
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Accidentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri în comuna Vârteșcoiu. Din cauza vitezei excesive, un tânăr de 22 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un cap de pod, iar autovehiculul a luat foc.

Șoferul și pasagera din dreapta, o tânără de 20 de ani din Focșani, au murit arși de vii, iar celelalte două persoane aflate pe bancheta din spate au reușit să se evacueze la timp și au fost transportate la spital. 

Ce spune Poliția

Articolul continuă după reclamă

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un tânăr de 22 de ani, din municipiul Focșani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 205 C, în interiorul localității Vârteșcoiu, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de mers, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat într-un cap de pod, autoturismul fiind ulterior cuprins de flăcări.

În autoturism se aflau patru persoane. În urma impactului, conducătorul auto și pasagera aflată pe locul din dreapta față, o tânără de 20 de ani, din municipiul Focșani, au decedat carbonizați.

Totodată, cei doi pasageri aflați pe bancheta din spate, un tânăr de 20 de ani, din municipiul Focșani și o tânără de 19 ani, din localitatea Bălești, au reușit să se autoevacueze, fiind răniți și preluați de echipajele medicale.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident rutier victime accident vrancea politie
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Oficial! Lovitură cruntă pentru FCSB: Daniel Bîrligea
Oficial! Lovitură cruntă pentru FCSB: Daniel Bîrligea
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
Cine este mama copilului dispărut din Sibiu. Ce spun oamenii
Cine este mama copilului dispărut din Sibiu. Ce spun oamenii
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a întâmplat să trimiteţi CV-ul pentru un job şi să nu fiţi contactat pentru interviu?
Observator » Evenimente » Doi tineri din Vrancea au murit arși de vii, după ce mașina a intrat într-un cap de pod și a luat foc
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.