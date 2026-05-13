Accident cumplit pe DJ 205 C, în comuna Vârteșcoiu. Doi tineri au murit arși de vii, iar alți doi au fost transportați la spital, după ce mașina în care se aflau a lovit un cap de pod și a luat foc.

Doi tineri din Vrancea au murit arși de vii, după ce mașina a intrat într-un cap de pod și a luat foc

Accidentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri în comuna Vârteșcoiu. Din cauza vitezei excesive, un tânăr de 22 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un cap de pod, iar autovehiculul a luat foc.

Șoferul și pasagera din dreapta, o tânără de 20 de ani din Focșani, au murit arși de vii, iar celelalte două persoane aflate pe bancheta din spate au reușit să se evacueze la timp și au fost transportate la spital.

Ce spune Poliția

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un tânăr de 22 de ani, din municipiul Focșani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 205 C, în interiorul localității Vârteșcoiu, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de mers, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat într-un cap de pod, autoturismul fiind ulterior cuprins de flăcări.

În autoturism se aflau patru persoane. În urma impactului, conducătorul auto și pasagera aflată pe locul din dreapta față, o tânără de 20 de ani, din municipiul Focșani, au decedat carbonizați.

Totodată, cei doi pasageri aflați pe bancheta din spate, un tânăr de 20 de ani, din municipiul Focșani și o tânără de 19 ani, din localitatea Bălești, au reușit să se autoevacueze, fiind răniți și preluați de echipajele medicale.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

