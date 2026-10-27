Victoria unui pacient în justiţie ar putea deschide calea altor bolnavi din România să se trateze la privat. Un pensionar din Târgu Jiu a obţinut în instanţă decontarea unei operaţii făcute la privat, deși intervenția nu era acoperită de contractul clinicii cu sistemul public de sănătate.

După o viaţă întreagă în care a plătit asigurări de sănătate, Teodor s-a trezit la pensie că are nevoie de sprijin. Medicii îi descoperiseră o tumoră la rinichi şi i-au recomandat o intervenţie robotizată, care se făcea doar în sistemul privat. A fost momentul în care s-a trezit fără ajutorul statului, în faţa unei provocări pe viaţă şi pe moarte.

"Nu sunt ajutat deloc în condiţii disperate, aşa. Nu că disperate, disperate ca sănătate! Nu ştiam mare lucru! Cei care plătesc trebuie să li se şi plătească, dacă au nevoie", spune Teodor Popescu, pacient.

A fost gândul care l-a făcut să nu cedeze. După ce a trecut cu bine de operaţie, în 2023, bărbatul a cerut în instanţă decontarea cheltuielilor. Au urmat trei ani de procese. Într-un final, magistraţii Curţii de Apel Craiova au obligat Casa de Asigurări Gorj să-i restituie toţi banii pentru operație.

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"Ne-am apărat, mergând pe ideea că intervenţia aceasta chirurgicală fiind o urgenţă medicală pentru salvarea vieţii clientului, ca atare se impunea decontarea integrală", explică Costantin Groza, avocatul pacientului.

De ce a refuzat Casa de Asigurări decontarea

Casa de Asigurări refuzase decontarea şi pe motiv ca intervenţia robotică nu era printre serviciile decontate. În plus, clinica este în Cluj, iar pacientul din Gorj.

"Nu puteam noi, ca asiguraţi gorjeni să fim catalogaţi sau puşi pe un picior de inferioritate faţă de alţi asiguraţi. De exemplu, cel din Cluj, care are acces la servicii medicale de o precizie superioară, doar pentru faptul că suntem născuţi la Gorj. Ceea ce ne interesa era acurateţea intervenţiei", menţionează Costantin Groza, avocatul pacientului.

Bărbatul va primi integral banii de operaţie

73 de mii de lei şi alţi 43 de mii de lei pentru dobânzi, actualizarea la inflație și cheltuielile de judecată.

Decizia creează un precedent, dar asta nu înseamnă că orice operație la privat poate fi decontată integral.

"Nu orice asigurat se duce, domnule, eu neapărat vreau asistență robotică și decontată integral, dar dacă este o urgență medicală și nu se poate, în zona lui nu există, atunci eu zic că da, se decontează integral", spune Costantin Groza, avocatul pacientului.

"Doamne ajută la alţii ca mine, să se poată folosi de această speţă că aşa-i corect şi frumos în ţara asta. Jur că n-aveam nevoie de niciun fel de bani de la nicio Casă de Asigurări de Sănătate, numai să fi fost sănătos", povesteşte Teodor Popescu, pacient.

Casa de Asigurări Gorj a anunțat că va respecta hotărârea definitivă și a început demersurile pentru a i dat bolnavului banii.