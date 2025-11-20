Antena Meniu Search
Transport de armament, inclusiv lansatoare de rachetă, oprit în Vama Albița. Traseul camionului

Un transport de armament a fost oprit, joi dimineaţă, de autorităţile locale de control în Vama Albiţa. Potrivit primelor informaţii, ar fi vorba despre o încărcătură de muniţie de război. Ansamblul format din camion şi remorcă de tip container ar fi fost condus de un cetăţen din Republica Moldova şi urma să ajungă în Israel, susţin surse Observator.

de Redactia Observator

la 20.11.2025 , 13:28
Potrivit surselor Observator, în timpul efectuării unui control, autoritatea vamală, împreună cu polițistul care asista la control, au descoperit, disimulate în interiorul remorcii, în coletele în care era transportată marfa declarată în documentele vamale și anume "articole din metal", mai multe articole metalice susceptibile a fi părți componente ale unor echipamente militare. Aceleaşi surse indică faptul că transportul ar fi trebuit să ajungă în Israel. 

În momentul descoperirii acestor articole, controlul amănunțit a fost sistat, iar camionul sigilat de către autoritatea vamală. Șoferul a fost plasat sub supraveghere continuă. 

Reprezentanţi ai mai multor instituţii, printre care DIICOT, efectuează cercetări în acest caz. Vama face inventarul armelor- ar fi vorba despre arme de foc şi lansatoare de rachetă, scrie News.ro.

"Este o anchetă în desfăşurare. Mai multe informaţii cu privire la incident vor da instituţiile îndriduite să o facă, după finalizarea anchetei", a declarat, pentru Agerpres, prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica.

Autorităţile nu au furnizat oficial informaţii cu privire la originea transportului sau traseul acestuia.

armament vaslui diicot
