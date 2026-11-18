Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că principala miză a întâlnirii trialaterale Trump-Putin-Xi în marja summitului APEC este renegocierea tratatelor privind dezarmarea nucleară, discuții la care Trump vrea ca și China să ia parte.

"Miza nu este împărțirea lumii. În niciun caz nu se va întâmpla acest lucru la China. Și nici războiul din Ucraina nu este miza principală, cu nici războiul din Iran, din Orientul Mijlociu, nu este miza principală. Aici, principala miza va fi o discuție cu privire la arsenalele nucleare, având în vedere că cele două mari tratate dintre Rusia și Statele Unite au expirat”, a spus Băsescu, miercuri, la B1 TV.

Primul dintre acestea este Tratatul privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară (INF), dar și tratatul START.

"Este vorba de tratatul pentru forțele nucleare cu rază intermediară, care acoperea restricțiile pe teritoriul Europei a rachetelor cu rază intermediară de acțiune, fie că sunt rachete cu încărcătură nucleară sau nu, dar erau interzise pe teritoriul Uniunii Europene. Este vorba de rachete cu rază de acțiune între 500 și 5500 de km. Deci rachetele rusești erau dincolo de Iran. Și pericolul cu rachetele cu rază medie de acțiune este că sunt lansate de la distanțe mici, practic, și timpul de la lansare la lovire este destul de scurt. Acest tratat a expirat pe 2 august 2019 și n-a fost reînnoit. Al doilea tratat este cel care vizează tratatul pentru reducerea armelor nucleare strategice și acest tratat vizează rachetele intercontinentale lansate și de pe submarine, și de la sol, și de pe rampe de lansare. Acest tratat a expirat în 2026, pe 5 februarie. Trump a refuzat extinderea acestui tratat, deși Moscova a propus acest lucru", a explicat fostul președinte.

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Băsescu a mai spus că procesul de reducere a armamentului nuclear a fost blocat de poziția Statelor Unite, care au refuzat prelungirea tratatului START și au insistat ca și China să fie inclusă în viitoarele acorduri de dezarmare.

"SUA a invocat tot timpul că și China trebuie să fie parte a viitoarelor tratate de dezarmare nucleară, dacă vreți, că aceste două tratate expirate sunt în această zonă a dezarmării. De exemplu, tratatul START a generat distrugerea peste 2.000 de rachete, iar tratatul INF a dus la distrugerea 1.991 de rachete cu încărcătura nucleară. Deci, procesul de reducerea armamentelor nucleare a fost blocat prin poziția Statelor Unite, care vor ca în aceste tratate să fie inclusă și China", a spus fostul șef de stat.

Referitor la probleme teritoriale din Ucraina sau Taiwan, fostul președinte a spus că nu vor fi pe agenda discuțiilor.

"Poate să fie o abordare pasagera subiectului, cum poate să fie și cu Ucraina. Dar nu se vor lua decizii, nu se vor face analize consistente pe temă. Marele subiect va fi un program de dezarmare nucleară la care să participe și China", a conchis fostul președinte.