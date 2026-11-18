România are nevoie de o nouă organizare administrativă şi nu mai poate funcţiona după împărţirea teritorială stabilită în timpul regimului Ceauşescu, susţine Eugen Tomac, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan. Acesta consideră că reforma trebuie discutată inclusiv cu UDMR şi că se poate ajunge la un consens privind reorganizarea ţării. Tomac apreciază şi propunerile prezentate de PSD pentru reducerea cheltuielilor din administraţia locală.

"România nu mai poate funcţiona după harta desenată de Ceauşescu în 1968. Suntem singura ţară din Uniunea Europeană care după ce a aderat la Uniunea Europeană nu şi-a realizat această reformă administrativă", a afirmat Eugen Tomac, miercuri, la Digi 24.

El consideră că interesele comunităţii maghiare nu ar fi afectate în caz de reorganizare administrativă, scrie News.ro.

"Nu cred că minoritatea maghiară din România va fi exclusă de la această dezbatere şi cred că trebuie să discutăm cu mai puţină emoţie şi cu mai mult pragmatism, privind spre viitorul tuturor cetăţenilor români, indiferent de limba pe care o vorbesc în casă. UDMR întotdeauna a avut această reţinere cu privire la reforma administraţiei, dar eu sunt convins că, cu argumente serioase, pentru că cei din UDMR sunt oameni politici responsabili, au dovedit întotdeauna că sunt capabili să accepte argumente solide şi eu cred că inclusiv cu UDMR se poate găsi un consens pe o dezbatere aşezată, într-o primă etapă", a adăugat Eugen Tomac.

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Consilierul şefului statului a spus că este "adeptul soluţiilor serioase" când vine vorba despre redesenarea administrativă a ţării. El consideră că propunerile prezentate de europarlamentarul Dragoş Benea, coordonatorul reformei administrative din cadrul PSD, sunt unele "serioase".

"Soluţiile serioase înseamnă nişte criterii foarte serioase şi cred că abordarea pe care a prezentat-o domnul Dragoş Benea este una care pleacă de la aceste premise extrem de serioase", a spus Tomac.

Dragoş Benea, coordonatorul PSD pentru reforma administrativ-teritorială, a prezentat, la finalul săptămânii trecute, beneficiile reorganizării administrativ-teritoriale, el arătând că scad cheltuielile de funcţionare ale primăriei, astfel încât rămân mai mulţi bani în comună pentru cetăţeni, se construiesc drumuri mai bune, care nu se mai termină la marginea unui sat, iar locuitorii primesc utilităţi pe măsura taxelor şi impozitelor plătite. În plus, cetăţenii beneficiază de servicii medicale substanţial mai bune, cu medici de familie şi personal medical mai uşor de atras într-o comună cu populaţie deservită mai mare şi cu o infrastructură sanitară modernizată.