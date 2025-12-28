Traversarea Dunării cu bacul, la punctul de frontieră Oryahovo (Bulgaria) - Bechet (România), a fost suspendată temporar din cauza vremii, informează News.ro.

Traversarea cu bacul între Bulgaria și România, pe ruta Oryahovo-Bechet, suspendată din cauza vremii - Profimedia

"Începând cu data de 28.12.2025, ora 06.30, ca urmare a notificării transmise de Centrul Comun de Contact Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport şi a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) - Bechet (România) este temporar suspendată", transmite duminică Poliţia de Frontieră.

Măsura a fost dispusă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Reluarea activităţii va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiţii de siguranţă.

"Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu rămâne la dispoziţia cetăţenilor pentru informaţii actualizate privind circulaţia către Bulgaria", precizează Poliţia de Frontieră.

