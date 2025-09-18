Trei tineri din București, cu vârste între 19 și 20 de ani, au fost arestați preventiv după ce ar fi furat aproape 95.000 de lei din contul unui bărbat cu care erau cazați pe litoral. Folosind aplicația bancară a victimei, ei ar fi creat un card virtual și au făcut zeci de retrageri de numerar de la bancomate din București și Ploiești, potrivit News.ro.

Trei bucureşteni au furat 95.000 lei din contul unui prieten cunoscut la mare. Îi ştiau parola de la telefon - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a informat, joi că procurorii au pus în mişcare acţiunea penală faţă de trei inculpaţi, cu vârste între 19 şi 20 ani, cercetaţi pentru acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase, în formă continuată.

Cum au furat tinerii aproape 95.000 de lei

Potrivit procurorilor, între 1 şi 3 iulie 2025, cei trei tineri au acţionat împreună pentru a sustrage sume de bani din contul bancar al unui alt bărbat de 20 de ani. În acest scop, au obţinut datele de autentificare ale contului deţinut de victimă pe o aplicaţie bancară, au creat un card virtual pe un dispozitiv care le aparţinea şi l-au folosit pentru a efectua retrageri succesive de numerar de la bancomate din Bucureşti şi Ploieşti, cauzând un prejudiciu total de aproximativ 94.900 lei.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, la data de 1 iulie, în timp ce erau cazaţi împreună cu păgubitul într-un imobil din judeţul Constanţa, unul dintre aceştia, în vârstă de 19 ani, profitând de faptul că ştia modul de deblocare al telefonului mobil al victimei, a accesat fără drept aplicaţia bancară instalată pe dispozitiv şi a obţinut datele necesare autentificării în cont. Ulterior, a instalat aceeaşi aplicaţie pe propriul telefon şi a folosit aceste date pentru a crea un card virtual, pe care l-a adăugat în portofelul său electronic, explică anchetatorii.

Retrageri succesive din București și Ploiești

În următoarele două zile, acesta i-a dat celuilalt tânăr, în vârstă de 20 ani, telefonul în care era cardul virtual ce îi dădea acces la contul victimei, însoţindu-l în timpul deplasărilor la mai multe terminale ATM.

Cel de-al doilea autor al faptei, afirmă procurorii, a făcut astfel 44 de operaţiuni de retragere de numerar la zece bancomate din Bucureşti şi Ploieşti, împrejurare în care a fost accesat în mod ilegal şi sistemul informatic al unităţii bancare.

Cei doi tineri au fost sprijiniţi de un complice, un alt tânăr în vârstă de 19 ani, care i-a dus cu maşina la bancomate, "contribuind astfel la desfăşurarea activităţii infracţionale".

Şi-au împărţit "prada" în mod egal

"Suma obţinută în urma acestor operaţiuni frauduloase a fost împărţită în mod egal între inculpaţi, fiecăruia revenindu-i aproximativ 31.600 lei", precizează anchetatorii.

Miercuri, în baza autorizaţiilor emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti, au fost făcute patru percheziţii la locuinţele din Bucureşti ale inculpaţilor.

Aceştia au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar joi, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Cercetările sunt făcute de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Combatere a Infracţiunilor Informatice - Biroul Infracţiuni Informatice Complexe, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰