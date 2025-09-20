Incident şocant în Buzău. Un bărbat a murit şi doi sunt în stare gravă după ce s-au intoxicat cu vapori de benzină într-un depozit de combustibil. Cei trei încercau să curețe un rezervor gol.

Apelul la 112 a venit în jurul orei 8 în această dimineață din localitatea Mărunțișu din județul Buzău, iar imediat la fața locului au fost mobilizați salvatorii.

Vorbim de pompieri, ambulanțe de la Serviciul Județean de Urgență, un echipaj SMURD și chiar elicopterul SMURD. A fost o mobilizare impresionantă pentru salvarea celor trei bărbați, însă, din păcate, pentru unul dintre ei ajutorul a venit mult prea târziu. Nu a putut fi resuscitat de către echipele de medici.

Ceilalți doi au fost transportați la spital în stare gravă. Unul dintre ei a reușit să iasă singur din acel rezervor, iar cel de-al doilea a fost extras de către pompieri. Norocul său a fost că a rămas conștient. Dacă leșina, povesteau martorii, decesul ar fi survenit iminent.

Acum, polițiștii încearcă să afle exact ce s-a întâmplat. Au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și pentru vătămare corporală din culpă. Cei trei oameni încercaseră să curețe un rezervor gol de benzină. Rezervorul era în curtea unei societăți comerciale şi era un punct strategic, au mai spus anchetatorii.

