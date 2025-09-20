Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Trei muncitori, intoxicaţi cu vapori de benzină într-un depozit din Buzău. Unul dintre ei a murit pe loc

Incident şocant în Buzău. Un bărbat a murit şi doi sunt în stare gravă după ce s-au intoxicat cu vapori de benzină într-un depozit de combustibil. Cei trei încercau să curețe un rezervor gol.

de Iulia Pop

la 20.09.2025 , 14:01

Apelul la 112 a venit în jurul orei 8 în această dimineață din localitatea Mărunțișu din județul Buzău, iar imediat la fața locului au fost mobilizați salvatorii.

Vorbim de pompieri, ambulanțe de la Serviciul Județean de Urgență, un echipaj SMURD și chiar elicopterul SMURD. A fost o mobilizare impresionantă pentru salvarea celor trei bărbați, însă, din păcate, pentru unul dintre ei ajutorul a venit mult prea târziu. Nu a putut fi resuscitat de către echipele de medici.

Ceilalți doi au fost transportați la spital în stare gravă. Unul dintre ei a reușit să iasă singur din acel rezervor, iar cel de-al doilea a fost extras de către pompieri. Norocul său a fost că a rămas conștient. Dacă leșina, povesteau martorii, decesul ar fi survenit iminent.

Articolul continuă după reclamă

Acum, polițiștii încearcă să afle exact ce s-a întâmplat. Au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și pentru vătămare corporală din culpă. Cei trei oameni încercaseră să curețe un rezervor gol de benzină. Rezervorul era în curtea unei societăți comerciale şi era un punct strategic, au mai spus anchetatorii.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

timis intoxicati rezervor benzina smurd mort deces
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! “Uite, mamă, fără mâini!”
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! &#8220;Uite, mamă, fără mâini!&#8221;
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază?
Observator » Evenimente » Trei muncitori, intoxicaţi cu vapori de benzină într-un depozit din Buzău. Unul dintre ei a murit pe loc