Băut, drogat și fără permis, a încercat să scape de polițiști. A fost prins acasă în timp ce sărea gardul

Un bărbat de 30 de ani din Recaș, judeţul Timiş, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volan fără permis, băut și sub influența drogurilor. Individul a încercat să fugă de controlul rutier și a fost imobilizat chiar în fața locuinței sale. După 24 de ore de reținere, magistrații au decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Polițiștii orașului Recaș au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 30 de ani, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni rutiere. Ulterior, magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

În fapt, în data de 14 noiembrie 2025, în jurul orei 02:05, polițiștii din Recaș au oprit pentru control un autoturism, care se deplasa pe strada Bachus din orașul Recaș.

În momentul opririi, conducătorul auto nu s-a conformat semnalelor polițiștilor, continuându-și deplasarea, fiind ulterior interceptat și imobilizat de către polițiști în timp ce încerca să escaladeze poarta imobilului său de domiciliu.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar testarea cu aparatul DrugTest a indicat o valoare pozitivă. De asemenea, polițiștii au stabilit ca bărbatul nu deține nici permis de conducere.

Conducătorul auto a fost condus la unitatea medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice. Analizele ulterioare au confirmat atât alcoolemia cât și prezența unei substanțe psihoactive în sânge.

În cauză, a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

