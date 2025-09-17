Trei persoane din Bucureşti au falsificat vouchere SGR şi au încasat ilegal aproximativ 60.000 lei

Trei persoane din București au fentat sistemul Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) și au încasat ilegal aproape 60.000 de lei. După ce au fost descoperiți au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției și vor primi pedepse cu suspendare.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat Judecătoria Sectorului 1 București cu trei acorduri de recunoaștere a vinovăției, pentru infracțiuni de înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, conform Mediafax.

Procurorii a descris modul în care cele trei persoane au înșelat sistemul.

"În acordurile de recunoaștere a vinovăției s-a reținut că în perioada august – septembrie 2024, cei trei inculpați, în prezent aflați sub măsura controlului judiciar, au falsificat prin contrafacere mai multe vouchere SGR (Sistemul de Garanție-Returnare) cu cod unic de bare/cod QR și, profitând de o lacună a sistemului informatic de evidență a încasării voucherelor, au prezentat mai multe serii de vouchere SGR cu cod unic de bare/cod QR, de 1.513 ori, apoi au pretins preschimbarea acestora în numerar, cunoscând că voucherele prezentate și-au pierdut valabilitatea ca urmare a utilizării lor la un alt punct de lucru al persoanei vătămate (lanț internațional de supermarketuri de tip discount), fiind produs un prejudiciu în cuantum total de 58.670 lei", a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Articolul continuă după reclamă

Ca urmare a încheierii acordurilor de recunoaștere a vinovăției, inculpații vor fi condamnați la pedepse cu închisoarea de 2 ani și 7 luni, respectiv 2 ani și 4 luni în modalitatea suspendării sub supraveghere a executării pedepselor.

Cei trei au fost inițial arestați preventiv, apoi față de aceștia a fost dispusă și prelungită măsura preventivă a controlului judiciar.

