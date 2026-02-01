Cel puțin 31 de polițiști au fost răniți după protestele declanșate de închiderea unui centru cultural de stânga din Torino, în nordul Italiei, au anunțat autoritățile duminică, potrivit dpa, informează Agerpres.

Zece persoane au fost arestate în timpul ciocnirilor dintre poliție și demonstranți sâmbătă. Inițial, nu a existat nicio informație despre numărul de protestatari răniți.

Protestele au fost îndreptate împotriva evacuării centrului cultural Askatasuna, care a fost un loc de întâlnire a stângii din Torino timp de zeci de ani. Facilitatea a fost închisă cu puțin timp înaintea Crăciunului.

Organizatorii au declarat că aproximativ 50.000 de persoane au participat la o demonstrație în centrul orașului sâmbătă. În cadrul ei, au fost, de asemenea, afișate numeroase steaguri palestiniene.

În cele din urmă, au izbucnit revolte. Pietre, cocktailuri Molotov și alte obiecte au fost aruncate asupra poliției din mulțime, iar tomberoanele de gunoi au fost aprinse. Un vehicul al poliției a fost, de asemenea, incendiat.

Forțele de securitate au răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Un manifestant cu răni la cap a fost dus de urgență la spital.

Un videoclip arată un polițist întins la pământ în timp ce este lovit și bătut de indivizi mascați.

Guvernul italian de extremă dreapta a condamnat revoltele ca fiind "un atac asupra statului".

Activiștii de stânga au acuzat în mod repetat administrația Meloni că reprimă instituțiile de stânga, în timp ce nu acționează atunci când persoane de dreapta ocupă locuințe.

