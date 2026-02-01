Antena Meniu Search
Cum funcţionează tehnica "foii albe". Hoţii au dat peste 200.000 de spargeri folosind metoda

O nouă metodă de a sparge locuinţe e folosită intens de hoţi. În Franţa, fenomenul a căpătat o amploare uriaşă, iar poliţia abia îi face faţă.

de Redactia Observator

la 01.02.2026 , 11:52
Potrivit presei franceze, hoţii introduc doar pe jumătate o coală de hârtie de albă în căsuţele poştale şi revin după două sau trei zile. Dacă hârtia e tot acolo, e semn clar că proprietarii respectivei locuinţe nu sunt acasă, iar casa poate fi spartă. Francezii au denumit această metodă "tehnica foii albe".

Autorităţile recunosc că se confruntă cu un flagel

Potrivit datelor oficiale ale poliţiei franceze, 218.000 de spargeri au fost date anul trecut folosind această metodă, iar autorităţile recunosc că se confruntă cu un flagel. Jandarmeria şi poliţia franceză şi-au unit forţele pentru a pune capăt acestui fenonem şi au emis avertizări şi comunicate în zonele cel mai intens "vizitate" de hoţi pentru a conştientiza populaţia.

Poliţiştii spun că foaia albă nu este singurul mijloc prin care hoţii verifică dacă proprietarii sunt sau nu acasă. Covoraşele de la intrare mutate, obiecte diverse lăsate intenţionat în faţa uşilor sau pietricele plaste pe praguri sunt alte metode folosite de spărgători.

hot franta politie jandarmerie
