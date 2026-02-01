Antena Meniu Search
Opt morți și zeci de răniți după ce un autobuz s-a răsturnat, în Antalya

Un autobuz a ieșit de pe șosea în provincia Antalya, din sudul Turciei, duminică. Opt persoane au murit, informează AP, citată de Mediafax.

de Redactia Observator

la 01.02.2026 , 12:08
Imaginile difuzate de postul public de televiziune TRT au arătat autobuzul răsturnat la marginea drumului, pe o rampă de acces la autostradă în Dosemealti, la nord-vest de centrul orașului Antalya.

26 de persoane au fost rănite în total, unele dintre ele fiind în stare gravă

Guvernatorul provinciei, Hulusi Sahin, a declarat că 26 de persoane au fost rănite, unele dintre ele în stare gravă. Agenția de știri DHA a raportat că unii pasageri au fost aruncați din autobuz, care venea Tekirdag, în nord-vestul Turciei.

Antalya, o destinație turistică populară de pe malul Mediteranei, a fost lovită de ploi torențiale în ultimele zile. "Solul era ud și era și ceață în zonă. Nu este un loc în care să conduci cu viteză, dar se pare că autobuzul circula cu viteză", a declarat Sahin pentru TRT.


