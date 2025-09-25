Gramatica şi ortografia pot fi şi prietenoase cu elevii. Cu o singură condiţie: să fie combinate şi cu puţină inteligenţă artificială. Trei tineri din Braşov au inventat un creion inteligent. Instrumentul de scris vibrează în momentul în care cratima nu este folosită corect sau un cuvânt este scris greşit. Liceenii din toată ţara sunt provocaţi anul acesta să vină cu idei inovatoare în domeniul tehnologiei pentru mediul înconjurător şi sport.

Daria, Ovidiu şi Raul învaţă în clasa a douăsprezecea la un liceu din Braşov şi reprezintă echipa care a reuşit să combine două modele de inteligenţă artificială ca să îi ajute pe elevi să scrie corect la şcoală. Creionul minune e deocamdată un prototip care se poate testa prin intermediul unei aplicaţii pe mobil.

Creionul inteligent ar putea deveni realitate în scurt timp, spun liceenii. Cele mai frecvente probleme sunt de ortografie, cratime, dar şi pluralul cuvintelor în i.

"Ideea a pornit de la o jucărie din copilarie - creionul fermecat - care în momentul în care nimereai răspunsul corect scoatea un sunet mai special", susţine Daria Văsii, elevă la Colegiul de Ştiinţe Braşov.

"Şi eu am experimentat greşeli de ortografie. Probabil stăm prea mult timp pe telefoame, ne-am obişnuit cu autocorectul de pe telefon, lumea nu prea mai scrie pe foaie", spune şi Raul Ciobanu, elev la Colegiul de Ştiinţe Braşov.

Laura a inventat o aplicaţie care te ajută să înveţi interactiv.

"Îţi încarci poza cu caietul şi notiţele din caietul respectiv, aici avem poza de la biologie. Aplicaţia va genera exerciţii pe baza notiţelor din caiet, noi vom rezolva aceste exerciţii şi vom primi feedback imediat", explică Laura Vianu, elevă la Colegiul T. Vianu Bucureşti.

Peste 4 mii de tineri au participat până acum la concursul de tehnologie şi abilităţi STEM. Iar în acest an se pot înscrie toţi elevii care au între 16 şi 19 ani, alături de un profesor coordonator.

"De la o aplicaţie de smart parking, de exemplu, care este deja implementată în diverse oraşe ale României până la creionul inteligent, am avut şi soluţii de purificare a apei potabile sau îmbunătăţire a pantofilor sport pentru randament în atrenamente. Tematica de anul acesta încurajează aplicaţiile care să aibă un rol în mediul înconjurător şi tehnologia cu implicaţii în sport", a declarat Ioana Mârzac-Sigarteu, jurat Solve for Tomorrow.

25 de echipe finaliste vor intra într-un program intensiv de mentorat şi vor participa la ateliere de design thinking, antreprenoriat, inteligenţă artificială şi deepfake.

