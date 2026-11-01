Trei ucraineni aflaţi de o săptămână în munţii Maramureşului, recuperaţi de Salvamont în stare critică

Trei cetăţeni ucraineni au fost recuperaţi de către salvatorii din vecinătatea Vârfului Pop Ivanu (1.700 metri altitudine), aflându-se într-o stare de epuizare fizică avansată. Aceştia au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului, iar expunerea lor la frig şi umezeală crescuse riscul de hipotermie, precizează SPJ Salvamont Maramureş, potrivit Agerpres.

"Cele trei persoane au fost găsite de salvatorii montani la o stână din zonă, către care fuseseră îndrumate anterior. Până la sosirea echipei de intervenţie, acestea au reuşit să facă focul, să se încălzească şi să se odihnească. Potrivit celor relatate de persoanele salvate, acestea se aflau de şapte zile pe drum, traversând zone montane din Ucraina. La momentul intervenţiei, erau epuizate fizic, iar expunerea la frig şi umezeală crescuse riscul de hipotermie. Salvatorii montani le-au oferit apă, ceai cald şi hrană, înainte de a începe coborârea", a spus Alina Prisecaru, reprezentanta Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş.

Conform sursei citate, evacuarea a fost îngreunată de echipamentul neadecvat al celor trei persoane, care purtau încălţăminte de oraş şi întâmpinau dificultăţi în deplasarea pe terenul alunecos, acoperit cu frunze ude. În sectoarele cu risc crescut, salvatorii au instalat o coardă de sprijin pentru a facilita deplasarea în siguranţă.

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"Intervenţia s-a încheiat cu predarea celor trei cetăţeni ucraineni către Poliţia de Frontieră Valea Vişeului. Aceştia nu prezentau alte probleme medicale care să necesite asistenţă suplimentară", a precizat reprezentanta SPJ Salvamont Maramureş.