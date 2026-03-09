Un incendiu puternic izbucnit într-o clădire din apropierea gării centrale din Glasgow a provocat prăbușirea parțială a imobilului și evacuarea zonei. Traficul feroviar din cea mai aglomerată gară a Scoției a fost complet dat peste cap, iar autoritățile spun că nu există deocamdată o estimare privind redeschiderea stației.

Incendiu uriaș în apropiere de gara centrală din Glasgow. O clădire s-a prăbușit, trenurile au fost anulate - eduardomenoni via X

Flăcările au izbucnit duminică după-amiază într-un magazin de vape de pe Union Street, iar incendiul s-a extins rapid la clădirea victoriană aflată în apropierea gării Glasgow Central, relatează BBC.

Imobilul, catalogat ca fiind de importanță istorică, s-a prăbușit parțial după câteva ore, pe măsură ce focul s-a intensificat.

Toate trenurile care ar fi trebuit să circule prin gara Glasgow Central, cea mai aglomerată din Scoția, au fost anulate cel puțin până la finalul zilei de luni. National Rail a anunțat că "nu există o estimare privind momentul în care gara va fi redeschisă".

Peste 60 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului

Serviciul Scoțian de Pompieri și Salvare a cerut oamenilor să evite zona, în timp ce echipajele continuau intervenția chiar și la ora 05:00 GMT, la peste 13 ore după primul apel de urgență.

La fața locului au fost mobilizați peste 60 de pompieri și 15 autospeciale.

Inițial, șase echipaje au fost trimise pe Union Street în jurul orei 15:45, însă incendiul s-a agravat pe parcursul serii.

La început a fost observat doar fum ieșind din clădirea aflată lângă una dintre intrările în gară, însă la scurt timp martorii au văzut flăcări puternice. Unii dintre ei au descris pe rețelele sociale scena drept "catastrofală".

Jurnaliștii BBC aflați la fața locului au relatat că domul clădirii situate la colțul imobilului s-a prăbușit în timpul incendiului. Ei au observat că patru etaje ale clădirii păreau încă în picioare, însă în interior erau vizibile jaruri ale incendiului.

Afaceri distruse şi un hotel evacuat

Mai multe afaceri care funcționau în clădire au fost distruse de flăcări.

Cafeneaua Sexy Coffee, care își avea sediul în imobil, a anunțat că a fost complet distrusă.

"Suntem absolut devastați să confirmăm că magazinul a fost, din păcate, distrus în incendiu. Este sfâșietor pentru noi și pentru echipa noastră, mai ales după sprijinul și loialitatea pe care le-am primit de la atât de mulți dintre voi de-a lungul anilor", au transmis reprezentanții cafenelei.

Și proprietara salonului de coafură Willow a anunțat pe rețelele sociale că afacerea ei "a ars complet" în urma incendiului.

Hotelul Voco Grand Central, aflat în incinta gării, a fost evacuat, iar toți oaspeții au fost mutați într-o altă unitate hotelieră din oraș.

Prim-ministrul Scoției, John Swinney, a declarat că este "profund îngrijorat" de imaginile de la fața locului și a făcut apel la populație să respecte recomandările serviciilor de urgență.

Gara rămâne închisă, iar trenurile sunt anulate

Gara nu se va redeschide luni dimineață. Niciun tren ScotRail nu va circula către sau dinspre peronul superior al stației, iar trenurile de la nivelul inferior nu vor opri aici, ci vor trece prin stație către Argyle Street și Anderson.

Vor exista doar opțiuni limitate de transport alternativ.

Mark Ilderton, director pentru livrarea serviciilor la ScotRail, a declarat: "Ne cerem scuze clienților pentru impactul pe care îl va avea această situație și îi îndemnăm să își verifice opțiunile de călătorie înainte de a pleca la drum."

Compania Avanti West Coast a anunțat că pasagerii își vor putea folosi biletele fără costuri suplimentare pe trenurile LNER între Edinburgh și London King’s Cross.

De asemenea, TransPennine Express a precizat că serviciile dintre Glasgow Central și Liverpool Lime Street sau Manchester Airport nu vor circula luni și că nu vor exista autobuze de înlocuire.

O clădire istorică din centrul orașului s-a prăbuşit

Clădirea cunoscută sub numele de Union Corner, situată la intersecția dintre Union Street și Gordon Street, datează din 1851, fiind mai veche decât gara Glasgow Central, s-a prăbuşit.

Poliția a închis strada dintre Gordon Street și St Vincent Street imediat după izbucnirea incendiului, iar traficul a fost deviat.

Autoritățile au cerut locuitorilor din zonă să evite perimetrul și să țină ferestrele închise.

Într-un comunicat emis la ora 22:30, un purtător de cuvânt al Serviciului Scoțian de Pompieri și Salvare a declarat:

"Pompierii continuă să lucreze pentru a stinge un incendiu de proporții la o clădire de pe Union Street, Glasgow.

La apogeul intervenției, 15 autospeciale și resurse specializate, inclusiv trei vehicule cu braț înalt și o echipă de salvare pe apă, au fost mobilizate în zonă.

Nu există victime raportate, iar echipajele rămân la fața locului."

