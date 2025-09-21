Un bărbat de 36 de ani a fost găsit de jandarmi în timp ce dormea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-o mașină, în Cernavodă, județul Constnața, ținând în mână un rest de țigaretă artizanală ce emana un miros specific unor substanțe susceptibile a fi interzise.

Trezire "neplăcută" pentru un constănţean care s-a culcat drogat în maşină. În geam i-au bătut jandarmii - Shutterstock

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, Detașamentul Cernavodă, aflați într-o misiune de patrulare pe strada Anghel Saligny din orașul Cernavodă, au observat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un autoturism oprit, cu o portieră deschisă. Pe scaunul șoferului se afla un bărbat de 36 de ani care dormea, ținând în mână un rest de țigaretă artizanală ce emana un miros specific unor substanțe susceptibile a fi interzise.

În urma verificărilor, jandarmii l-au legitimat pe individ și au constatat că acesta se afla într-o stare vizibil alterată, astfel că au procedat la efectuarea unui control corporal. Asupra acestuia au fost găsite șapte pachețele din staniol ce conțineau o substanță vegetală, cu aspect și miros caracteristice unor substanțe susceptibile a fi interzise.

Bărbatul a fost dus la sediul jandarmeriei, unde au fost întocmite actele de constatare privind săvârșirea unei posibile infracțiuni. Documentele, împreună cu pachețelele ridicate, au fost înaintate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor.

